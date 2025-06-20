Більше ніяких знижок на ліки? Експерти розповіли про очікування на фармринку

Фахівці та споживачі фіксують подорожчання ліків. Ця тенденція фіксується через три місяці після запровадження урядового регулювання цін на медпрепарати.
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна Платежі розбрату. Як здешевлення ліків обертається колапсом цілого ринку.
Так, як наголошують експерти, якщо промоніторити ціни на безрецептурні лікарські засоби на будь-якому аптечному прайс-агрегаторі, то картина буде наступною.
До прикладу, ціна на популярне знеболювальне "Німесил" сягала свого піку на початку року, знизилась лютому, ще знизилась незначно у березні і відновила зростання після квітня.
"З рецептурними препаратами ситуація не краща. Наприклад, "Гептрал", який коштує 1000 грн, пацієнти могли раніше купувати зі знижкою до 30%, зараз таких пропозицій дедалі менше", - констатують фахівці.
Фахівці фармгалузі пояснюють таке здорожчання призупиненням маркетингових платежів для аптек. Представники рітейлу наголошують, що маркетинг - це в першу чергу здешевлення ліків, а решта вторинне. Велика (часом до 90%) частина маркетингових платежів завжди йшла на зниження ціни для споживачів, бо тільки знижкою можна заохотити купити саме твій препарат.
Як пояснює СЕО аптечної мережі АНЦ Микола Щербина, аптечний маркетинг - частина конкуренції і природних законів ринку, а ручне регулювання ще жодного разу не приносило користі.
"Ми матимемо зростання цін на практично весь асортимент ліків для споживачів, адже маркетинг завжди був спрямований на покриття видатків і дозволяв демпінгувати в рамках конкуренції більш агресивно. Зростання ціни для аптек - це падіння продажів ліків і втрата лояльності клієнтів. Для всього ринку - зростання заборгованості між аптеками та дистриб’юторами і негативні очікування через непередбачуваність наслідків нового регулювання", - поясняє він.
Крім того, маркетингові платежі впливали і на збільшення ринку за рахунок дотування споживача: чим нижчі ціни, тим більші продажі, а чим більші продажі (обсяги) тим більші знижки, бо нижча собівартість продукції.
Саме цим фахівці пояснюють падіння продажів ліків у квітні, через місяць після рішення призупинити маркетингові платежі. За даними компанії "Бізнес Кредит", у натуральному вираженні продажі ліків за квітень впали на 2,15% порівняно з березнем. А провідні виробники за три місяці після введення заборони втратили по 2-3% частки ринку, як свідчать дані аналітичної компанії Proxima Research.
Зараз аптеки продають те, що накопичили в січні - лютому, до регулювання ринку, втім ціни поступово зростають: немає маркетингу, немає знижок. Та головне - немає запасів.
Споживачі, які роками бронювали ліки через прайс-агрегатори, знають, що знижки на ліки в середньому сягали 30%. Це робилося за рахунок маркетингових платежів. І повернення їх розміру поверне і дешевші ліки, адже ринок вирівняється.
Нагадаємо, з 1 березня в Україні діють масштабні зміни у регулюванні фармацевтичного ринку.
Вони впроваджуються відповідно до рішення РНБО від 12 лютого 2024 року "Про додаткові заходи щодо забезпечення доступності лікарських засобів для українців", яке введено в дію указом президента.
Крім ухвалено закон про зміни до “Закону про лікарські засоби”. Заходи декларувались як ті, що забезпечать прозоре ціноутворення на лікарські засоби.
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