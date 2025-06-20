Більше ніяких знижок на ліки? Експерти розповіли про очікування на фармринку

Так, як наголошують експерти, якщо промоніторити ціни на безрецептурні лікарські засоби на будь-якому аптечному прайс-агрегаторі, то картина буде наступною.

До прикладу, ціна на популярне знеболювальне "Німесил" сягала свого піку на початку року, знизилась лютому, ще знизилась незначно у березні і відновила зростання після квітня.

"З рецептурними препаратами ситуація не краща. Наприклад, "Гептрал", який коштує 1000 грн, пацієнти могли раніше купувати зі знижкою до 30%, зараз таких пропозицій дедалі менше", - констатують фахівці.

В чому причина здорожчення

Фахівці фармгалузі пояснюють таке здорожчання призупиненням маркетингових платежів для аптек. Представники рітейлу наголошують, що маркетинг - це в першу чергу здешевлення ліків, а решта вторинне. Велика (часом до 90%) частина маркетингових платежів завжди йшла на зниження ціни для споживачів, бо тільки знижкою можна заохотити купити саме твій препарат.

Як пояснює СЕО аптечної мережі АНЦ Микола Щербина, аптечний маркетинг - частина конкуренції і природних законів ринку, а ручне регулювання ще жодного разу не приносило користі.

"Ми матимемо зростання цін на практично весь асортимент ліків для споживачів, адже маркетинг завжди був спрямований на покриття видатків і дозволяв демпінгувати в рамках конкуренції більш агресивно. Зростання ціни для аптек - це падіння продажів ліків і втрата лояльності клієнтів. Для всього ринку - зростання заборгованості між аптеками та дистриб’юторами і негативні очікування через непередбачуваність наслідків нового регулювання", - поясняє він.

Крім того, маркетингові платежі впливали і на збільшення ринку за рахунок дотування споживача: чим нижчі ціни, тим більші продажі, а чим більші продажі (обсяги) тим більші знижки, бо нижча собівартість продукції.

Саме цим фахівці пояснюють падіння продажів ліків у квітні, через місяць після рішення призупинити маркетингові платежі. За даними компанії "Бізнес Кредит", у натуральному вираженні продажі ліків за квітень впали на 2,15% порівняно з березнем. А провідні виробники за три місяці після введення заборони втратили по 2-3% частки ринку, як свідчать дані аналітичної компанії Proxima Research.

Зараз аптеки продають те, що накопичили в січні - лютому, до регулювання ринку, втім ціни поступово зростають: немає маркетингу, немає знижок. Та головне - немає запасів.

Споживачі, які роками бронювали ліки через прайс-агрегатори, знають, що знижки на ліки в середньому сягали 30%. Це робилося за рахунок маркетингових платежів. І повернення їх розміру поверне і дешевші ліки, адже ринок вирівняється.