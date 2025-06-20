Фармринок підтримав компромісний проєкт постанови, покликаний знизити ціни на ліки

Найбільші учасники фармацевтичного ринку підписали Декларацію на підтримку проєкту постанови Кабінету міністрів, який, за оцінками бізнес-спільноти, дозволить стабілізувати ситуацію на ринку лікарських засобів, запобігти ризику дефіциту, а також знизити кінцеву вартість препаратів для пацієнтів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Аптечної професійної аптечної асоціації.

Як зазначають підписанти, цей Порядок є важливим та своєчасним кроком на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 лютого 2025 року "Про додаткові заходи щодо забезпечення доступності лікарських засобів для українців" в частині забезпечення ефективного системного діалогу з учасниками фармацевтичного ринку.

Серед підписантів Декларації - ключові гравці ринку: ПАТ "Фармак", ПрАТ "Київський вітамінний завод", АТ "Лекхім", Корпорація "Артеріум", AIPM Ukraine (Асоціація представників міжнародних фармвиробників), мережі аптек "Аптека Доброго дня", "АНЦ", "Подорожник", "9-1-1", "Farmacia", а також дистриб’ютори "БАДМ" і "Оптіма-Фарм".

Учасники ринку зазначають, що запропонована редакція постанови, оприлюднена МОЗ для громадського обговорення 28 березня 2025 року, була узгоджена між фармацевтичними асоціаціями, профільними міністерствами, Антимонопольним комітетом, Державною податковою службою та іншими органами.

У Декларації підкреслюється, що ухвалення постанови в компромісній редакції дозволить зберегти конкуренцію, забезпечити передбачувані умови для бізнесу та запобігти ризикам платіжного дефолту в ланцюгах постачання. Підписанти висловлюють готовність до відкритого діалогу з державою і підтримки подальшого вдосконалення регуляторної політики.

Окремим компонентом проєкту постанови є запровадження чітких правил щодо надання маркетингових, інформаційних та промоційних послуг у сфері реалізації лікарських засобів. Документ передбачає обмеження доходу від таких послуг на рівні не більше 10% від загального обсягу реалізації лікарських засобів (без ПДВ), що має підвищити прозорість фінансових відносин між аптеками, дистриб’юторами та виробниками.

Нагадаємо, рішення про зниження цін на ліки було ініційоване президентом Володимиром Зеленським та затверджене РНБО 1 березня 2025 року.

За цим рішенням, виробники ліків мали знизити вартість препаратів для українців, втім помітного зниження цін так і не відбулося.