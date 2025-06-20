Больше никаких скидок на лекарства? Эксперты рассказали об ожиданиях на фармрынке

Так, как отмечают эксперты, если промониторить цены на безрецептурные лекарственные средства на любом аптечном прайс-агрегаторе, то картина будет следующей.

К примеру, цена на популярное обезболивающее "Нимесил" достигала своего пика в начале года, снизилась в феврале, еще снизилась незначительно в марте и возобновила рост после апреля.

"С рецептурными препаратами ситуация не лучше. Например, "Гептрал", который стоит 1000 грн, пациенты могли раньше покупать со скидкой до 30%, сейчас таких предложений все меньше", - констатируют специалисты.

В чем причина подорожания

Специалисты фармотрасли объясняют такое подорожание приостановлением маркетинговых платежей для аптек. Представители ритейла отмечают, что маркетинг - это в первую очередь удешевление лекарств, а остальное вторично. Большая (порой до 90%) часть маркетинговых платежей всегда шла на снижение цены для потребителей, потому что только скидкой можно поощрить купить именно твой препарат.

Как объясняет СЕО аптечной сети АНЦ Николай Щербина, аптечный маркетинг - часть конкуренции и естественных законов рынка, а ручное регулирование еще ни разу не приносило пользы.

"Мы будем иметь рост цен на практически весь ассортимент лекарств для потребителей, ведь маркетинг всегда был направлен на покрытие расходов и позволял демпинговать в рамках конкуренции более агрессивно. Рост цены для аптек - это падение продаж лекарств и потеря лояльности клиентов. Для всего рынка - рост задолженности между аптеками и дистрибьюторами и негативные ожидания из-за непредсказуемости последствий нового регулирования", - объясняет он.

Кроме того, маркетинговые платежи влияли и на увеличение рынка за счет дотирования потребителя: чем ниже цены, тем больше продажи, а чем больше продажи (объемы) тем больше скидки, потому что ниже себестоимость продукции.

Именно этим специалисты объясняют падение продаж лекарств в апреле, через месяц после решения приостановить маркетинговые платежи. По данным компании "Бизнес Кредит", в натуральном выражении продажи лекарств за апрель упали на 2,15% по сравнению с мартом. А ведущие производители за три месяца после введения запрета потеряли по 2-3% доли рынка, как свидетельствуют данные аналитической компании Proxima Research.

Сейчас аптеки продают то, что накопили в январе - феврале, до регулирования рынка, впрочем, цены постепенно растут: нет маркетинга, нет скидок. Но главное - нет запасов.

Потребители, которые годами бронировали лекарства через прайс-агрегаторы, знают, что скидки на лекарства в среднем достигали 30%. Это делалось за счет маркетинговых платежей. И возвращение их размера вернет и более дешевые лекарства, ведь рынок выровняется.