ua ru
Пт, 03 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Більше ніяких секретів немає. Зеленський розповів чого Україні не вистачає для перемоги

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 03 березня 2023 16:28
Більше ніяких секретів немає. Зеленський розповів чого Україні не вистачає для перемоги Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Держави, які допомагають Україні, можуть абсолютно публічно підтримувати постачання необхідних озброєнь для ЗСУ. Наразі країна потребує додаткових артилерійських установок та нових літаків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Володимира Зеленського на спільній пресконференції з президентом Латвії Егілсом Левітсом.

"Що можна зробити? Це публічно говорити про те, чого нам не вистачає і держави, які нам допомагають можуть абсолютно публічно підтримувати постачання тієї чи іншої зброї. Більше ніяких секретів немає, яка у нас зброя. Більше немає таємниць, що там є у Росії, всім зрозуміло, що там не така потужна армія, просто дуже багато людей, яких абсолютно не шкода тому керівництву", - йдеться у заяві.

За словами президента, артилерія, амуніція та снаряди у великій кількості є пріоритетом номер один для ЗСУ. Це потрібно, аби зупинити РФ, не стріляти по території Росії, а для того, аби викинути їх з території України.

"Дефіцит з літаками, (потрібно - ред.) почати тренувальні місії. Ми маємо підтримку з боку Британії і Польщі, сьогодні говорили, де наші партнери з Латвії і також Литви та Естонії можуть нам допомогти в відповідних тренувальних місіях. Нам потрібні літаки. Просто не говорити, щось там обіцяти, а просто навчати наших хлопців і передавати літаки", - сказав Зеленський.

Президент відзначив початок роботи танкової коаліції. За його словами, Україна отримає танкову армію, українські військові вже навчаються і це все скоро буде, проте є відповідний дефіцит. Зеленський додав, що ось ці дірки, постійні дефіцити і треба закривати. Саме це допоможе Україні, а головне, вірити у перемогу так само сильно, як це роблять її громадяни.

Нагадаємо, що у Повітряних силах ЗСУ очікують від партнерів постачань додаткових батарей NASAMS і ракет до них. Оскільки це б посилило захист українських об'єктів інфраструктури від ударів ворога.

Польща планує передати Україні залишок обіцяних танків Leopard 2 протягом кількох тижнів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Російська Федерація Збройні сили України Латвія Війна в Україні
NEWS
Небесна варта. Навіщо Україні західні винищувачі та коли вона їх може отримати
Небесна варта. Навіщо Україні західні винищувачі та коли вона їх може отримати
DAILY
Олексій Данілов: Як тільки ми вийдемо на кордони, навіть не уявляю, де вже має бути Путін
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна Олексій Данілов: Як тільки ми вийдемо на кордони, навіть не уявляю, де вже має бути Путін