Більше ніяких секретів немає. Зеленський розповів чого Україні не вистачає для перемоги

"Що можна зробити? Це публічно говорити про те, чого нам не вистачає і держави, які нам допомагають можуть абсолютно публічно підтримувати постачання тієї чи іншої зброї. Більше ніяких секретів немає, яка у нас зброя. Більше немає таємниць, що там є у Росії, всім зрозуміло, що там не така потужна армія, просто дуже багато людей, яких абсолютно не шкода тому керівництву", - йдеться у заяві.

За словами президента, артилерія, амуніція та снаряди у великій кількості є пріоритетом номер один для ЗСУ. Це потрібно, аби зупинити РФ, не стріляти по території Росії, а для того, аби викинути їх з території України.

"Дефіцит з літаками, (потрібно - ред.) почати тренувальні місії. Ми маємо підтримку з боку Британії і Польщі, сьогодні говорили, де наші партнери з Латвії і також Литви та Естонії можуть нам допомогти в відповідних тренувальних місіях. Нам потрібні літаки. Просто не говорити, щось там обіцяти, а просто навчати наших хлопців і передавати літаки", - сказав Зеленський.

Президент відзначив початок роботи танкової коаліції. За його словами, Україна отримає танкову армію, українські військові вже навчаються і це все скоро буде, проте є відповідний дефіцит. Зеленський додав, що ось ці дірки, постійні дефіцити і треба закривати. Саме це допоможе Україні, а головне, вірити у перемогу так само сильно, як це роблять її громадяни.