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Больше никаких секретов нет. Зеленский рассказал, чего Украине не хватает для победы

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Украина, Пятница 03 марта 2023 16:28
Больше никаких секретов нет. Зеленский рассказал, чего Украине не хватает для победы Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Государства, помогающие Украине, могут абсолютно публично поддерживать поставки необходимых вооружений для ВСУ. В настоящее время страна нуждается в дополнительных артиллерийских установках и новых самолетах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Владимира Зеленского на совместной пресс-конференции с президентом Латвии Эгилсом Левитсом.

"Что можно сделать? Это публично говорить о том, чего нам не хватает и государства, которые нам помогают, могут абсолютно публично поддерживать поставки того или иного оружия. Больше никаких секретов нет, какое у нас оружие. Больше нет тайн, что там есть в России , всем понятно, что там не такая мощная армия, просто очень много людей, которых совершенно не жалко руководство", - говорится в заявлении.

По словам президента, артиллерия, амуниция и снаряды в большом количестве являются приоритетом номер один для ВСУ. Это нужно, чтобы остановить РФ, не стрелять по территории России, а для того чтобы выбросить их с территории Украины.

"Дефицит с самолетами, (нужно - ред.) начать тренировочные миссии. Мы имеем поддержку со стороны Британии и Польши, сегодня говорили, где наши партнеры из Латвии и Литвы и Эстонии могут нам помочь в соответствующих тренировочных миссиях. Нам нужны самолеты. Просто не говорить, что-то там обещать, а просто учить наших ребят и передавать самолеты", - сказал Зеленский.

Президент отметил начало работы танковой коалиции. По его словам, Украина получит танковую армию, украинские военные уже учатся и это все скоро будет, однако есть соответствующий дефицит. Зеленский добавил, что вот эти дыры, постоянные дефициты и нужно закрывать. Именно это поможет Украине, а главное, верить в победу так же сильно, как это делают ее граждане.

Напомним, что в Воздушных силах ВСУ ожидают от партнеров поставок дополнительных батарей NASAMS и ракет к ним. Поскольку это усилило бы защиту украинских объектов инфраструктуры от ударов врага.

Польша планирует передать Украине остаток обещанных танков Leopard 2 несколько недель.

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