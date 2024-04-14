Більше не "Неверкузен". "Байєр" уперше в історії став чемпіоном Німеччини

Німеччина, Бундесліга, 29-й тур

"Байєр" – "Вердер" – 5:0

Голи: Боніфейс, 25 (пенальті), Джака, 60, Вірц, 68, 83, 90

Команді Хабі Алонсо на домашній арені було достатньо з будь-яким рахунком здолати "музик". Із цим завданням "фармацевти" легко впоралися, оформивши п'ять м'ячів. Відкрив рахунок Боніфейс, який реалізував одинадцятиметровий за фол Малатіні.

Після перерви "Байєр" забив ще чотири рази. Спершу Джака розкішним обвідним ударом із-за меж штрафного поклав під стійку. А потім Вірц зробив хет-трик. Спершу в гордій самотності він завдав потужного удару під поперечину з підступів до карної зони бременців. Потім хавбек реалізував вихід віч-на-віч. А на десерт влетів у штрафний та пробив у дальній кут.

Домашня перемога зробила леверкузенців недосяжними для всіх конкурентів. За п'ять турів до кінця чемпіонату "Байєр" відірвався від мюнхенської "Баварії" на 16 очок. До свого активу "фармацевти" записали вже 79 пунктів і досі йдуть без поразок (25 перемог, 4 нічиї).

Як "Байєр" став "Неверкузеном"

Після виходу до Бундесліги в 1979 році реальною силою команда стала в середині 90-х. Зокрема, тоді леверкузенці шість сезонів поспіль не опускалися нижче 4-ї позиції, фінішувавши другими чотири рази.

Найдошкульніших невдачах "Байєр" зазнав у сезонах 1999/2000 та 2001/02. У першому випадку леверкузенці програли титул "Баварії" через гіршу різницю м'ячів при однаковій кількості очок. У другому – "фармацевти" в середині квітня претендували на требл, але не виграли жодного трофею.

Тоді ж набуло популярності образливе прізвисько "Байєра" – Neverkusen. Воно було утворене від англійського слова never ("ніколи") та назви міста Leverkusen.