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Больше не "Неверкузен". "Байер" впервые в истории стал чемпионом Германии

Фото: "Фармацевты" наконец-то избавились от неприятного прозвища (facebook.com/bayer04leverkusen)
Автор: Антон Федорцив

Леверкузенский "Байер" разгромил "Вердер" из Бремена и заранее завоевал чемпионский титул немецкой Бундеслиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Германия, Бундеслига, 29-й тур

"Байер" – "Вердер" – 5:0

Голы: Бонифейс, 25 (пенальти), Джака, 60, Вирц, 68, 83, 90

 

 

Команде Хаби Алонсо на домашней арене было достаточно с любым счетом одолеть "музыкантов". С этой задачей "фармацевты" легко справились, оформив пять мячей. Открыл счет Бонифейс, реализовавший одиннадцатиметровый за фол Малатини.

После перерыва "Байер" забил еще четырежды. Сначала Джака роскошным обводным ударом из-за пределов штрафной уложил под штангу. А потом Вирц сделал хет-трик. Сначала в гордом одиночестве он нанес мощный удар под перекладину с подступов к штрафной зоне бременцев. Затем хавбек реализовал выход один на один. А на десерт влетел в штрафную и пробил в дальний угол.

Домашняя победа сделала леверкузенцев недосягаемами для всех конкурентов. За пять туров до конца чемпионата "Байер" оторвался от мюнхенской "Баварии" на 16 очков. В свой актив "фармацевты" записали уже 79 пунктов и до сих пор идут без поражений (25 побед, 4 ничьих).

Как "Байер" стал "Неверкузеном"

После выхода в Бундеслигу в 1979 году реальной силой команда стала в середине 90-х. В частности, тогда леверкузенцы шесть сезонов не опускались ниже 4-й позиции, финишировав вторыми четыре раза.

Самые чувствительные неудачи "Байер" потерпел в сезонах 1999/2000 и 2001/02. В первом случае леверкузенцы проиграли титул "Баварии" из-за худшей разницы мячей при одинаковом количестве очков. Во втором – "фармацевты" в середине апреля претендовали на требл, но не выиграли ни одного трофея.

Тогда же приобрело популярность оскорбительное прозвище "Байера" – Neverkusen. Оно было образовано от английского слова never ("никогда") и названия города Leverkusen.

К слову, ранее составили рейтинг самых футбольных городов мира с Лондоном во главе.

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