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Більше місць у потягах: УЗ додала декілька вагонів на популярні напрямки

Четвер 24 липня 2025 21:00
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Більше місць у потягах: УЗ додала декілька вагонів на популярні напрямки Ілюстративне фото: Угорщина хоче судити чоловіка за службу в ЗСУ (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Компанія "Укрзалізниця" намагається збільшити кількість пасажирських місць на популярні маршрути. Було додано вагони до потягів у західному напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

"Знаходимо можливості збільшити кількість вагонів сполученнями Ковель - Рахів та Чернігів - Рахів", - сказано у повідомленні.

За маршрутом Ковель - Рахів додано два вагони на маршрут:

  • з Ковеля - з 10 серпня;
  • з Рахова - з 13 серпня.

Чернігів - Рахів

Додаємо два вагони на маршрут:

  • з Чернігова - з 12 серпня;
  • з Рахова - з 11 серпня.

"Актуальний розклад доступний на сайті та застосунку Укрзалізниці. Квитки на маршрут Ковель - Рахів вже в продажу, квитки на маршрут Рахів - Чернігів будуть доступні за 10 діб до відправлення поїзда", - розповіли в "УЗ".

Проблеми з квитками на потяги

Останнім часом українці почали скаржитись на проблеми з недостатньою кількістю квитків на потяги на популярні напрямки. В "Укрзалізниці" пояснили, чому так відбувається, і назвали кілька способів, як ситуацію можна покращити.

Сьогодні ж у компанії повідомили, що посилять контроль документів під час посадки пасажирів у поїзди:

  • на станціях вибірково працюватимуть групи воєнізованої охорони;
  • поїзні бригади отримали додаткові вказівки щодо ретельної звірки даних.

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