Больше мест в поездах: УЗ добавила несколько вагонов на популярные направления
Компания "Укрзализныця" пытается увеличить количество пассажирских мест на популярные маршруты. Были добавлены вагоны к поездам в западном направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
"Находим возможности увеличить количество вагонов сообщениями Ковель - Рахов и Чернигов - Рахов", - говорится в сообщении.
По маршруту Ковель - Рахов добавлено два вагона на маршрут:
- из Ковеля - с 10 августа;
- из Рахова - с 13 августа.
Чернигов - Рахов
Добавляем два вагона на маршрут:
- из Чернигова - с 12 августа;
- из Рахова - с 11 августа.
"Актуальное расписание доступно на сайте и приложении Укрзализныци. Билеты на маршрут Ковель - Рахов уже в продаже, билеты на маршрут Рахов - Чернигов будут доступны за 10 суток до отправления поезда", - рассказали в "УЗ".
Проблемы с билетами на поезда
В последнее время украинцы начали жаловаться на проблемы с недостаточным количеством билетов на поезда на популярные направления. В "Укрзализныце" объяснили, почему так происходит, и назвали несколько способов, как ситуацию можно улучшить.
Сегодня же в компании сообщили, что усилят контроль документов при посадке пассажиров в поезда:
- на станциях выборочно будут работать группы военизированной охраны;
- поездные бригады получили дополнительные указания по тщательной сверке данных.
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