Больше мест в поездах: УЗ добавила несколько вагонов на популярные направления

Компания "Укрзализныця" пытается увеличить количество пассажирских мест на популярные маршруты. Были добавлены вагоны к поездам в западном направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

"Находим возможности увеличить количество вагонов сообщениями Ковель - Рахов и Чернигов - Рахов", - говорится в сообщении.

По маршруту Ковель - Рахов добавлено два вагона на маршрут:

из Ковеля - с 10 августа;

из Рахова - с 13 августа.

Чернигов - Рахов

Добавляем два вагона на маршрут:

из Чернигова - с 12 августа;

из Рахова - с 11 августа.

"Актуальное расписание доступно на сайте и приложении Укрзализныци. Билеты на маршрут Ковель - Рахов уже в продаже, билеты на маршрут Рахов - Чернигов будут доступны за 10 суток до отправления поезда", - рассказали в "УЗ".

Проблемы с билетами на поезда

В последнее время украинцы начали жаловаться на проблемы с недостаточным количеством билетов на поезда на популярные направления. В "Укрзализныце" объяснили, почему так происходит, и назвали несколько способов, как ситуацию можно улучшить.

Сегодня же в компании сообщили, что усилят контроль документов при посадке пассажиров в поезда: