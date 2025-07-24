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Больше мест в поездах: УЗ добавила несколько вагонов на популярные направления

Четверг 24 июля 2025 21:00
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Больше мест в поездах: УЗ добавила несколько вагонов на популярные направления Иллюстративное фото: Венгрия хочет судить мужчину за службу в ВСУ (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Компания "Укрзализныця" пытается увеличить количество пассажирских мест на популярные маршруты. Были добавлены вагоны к поездам в западном направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

"Находим возможности увеличить количество вагонов сообщениями Ковель - Рахов и Чернигов - Рахов", - говорится в сообщении.

По маршруту Ковель - Рахов добавлено два вагона на маршрут:

  • из Ковеля - с 10 августа;
  • из Рахова - с 13 августа.

Чернигов - Рахов

Добавляем два вагона на маршрут:

  • из Чернигова - с 12 августа;
  • из Рахова - с 11 августа.

"Актуальное расписание доступно на сайте и приложении Укрзализныци. Билеты на маршрут Ковель - Рахов уже в продаже, билеты на маршрут Рахов - Чернигов будут доступны за 10 суток до отправления поезда", - рассказали в "УЗ".

Проблемы с билетами на поезда

В последнее время украинцы начали жаловаться на проблемы с недостаточным количеством билетов на поезда на популярные направления. В "Укрзализныце" объяснили, почему так происходит, и назвали несколько способов, как ситуацию можно улучшить.

Сегодня же в компании сообщили, что усилят контроль документов при посадке пассажиров в поезда:

  • на станциях выборочно будут работать группы военизированной охраны;
  • поездные бригады получили дополнительные указания по тщательной сверке данных.

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Укрзализныця
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