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Більше місць у потягах: "Укрзалізниця" після кібератаки додає вагони на популярні рейси

Вівторок 25 березня 2025 17:54
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Більше місць у потягах: "Укрзалізниця" після кібератаки додає вагони на популярні рейси УЗ доповнила деякі поїзди вагонами (фото: Укрзалізниця facebook com Ministry for restoration)
Автор: Василина Копитко

"Укрзалізниця" додає вагони деяким поїздам, які сьогодні, 25 березня, відправляються із Києва. Рішення про доповнення рухомого складу ухвалюють на підставі відстеження пасажиропотоку в умовах відновлення сервісу після масштабної кібератаки.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на публікацію "Укрзалізниці" у Telegram.

Які поїзди доповнять вагонами

"Продовжуємо аналізувати попит пасажирів на поїздки в умовах відновлення систем після кібератаки та оперативно включаємо додаткові вагони в низку поїздів, що відправляються з Києва сьогодні, 25 березня", - йдеться у повідомленні.

Додаткові вагони дадуть поїздам:

  • №7/8 Київ - Чернівці, відправляється з Києва о 20:13, прибуває в Чернівці о 7:59; зворотно з Чернівців відправляється о 19:12 і прибуває до Києва о 7:02;
  • №27/28 Київ - Чоп, відправляється з Києва о 19:57 та прибуває до Чопа о 7:50. В зворотному напрямку, з Чопа, поїзд відправляється о 22:38 і прибуває до Києва о 10:01;
  • №29/30 Київ - Ужгород, відправляється з Києва о 19:26, прибуває до Ужгорода о 7:38. Зворотно, з Ужгорода, поїзд відправлятиметься о 18:55, в Київ прибуває о 7:10;
  • №81/82 Київ - Ужгород, відправлятиметься з Києва о 18:30, прибуватиме в Ужгород об 11:20. Зворотно, з Ужгорода, поїзд відправлятиметься о 16:12, до Києва прибуватиме о 9:04;
  • №137/138 Київ - Івано-Франківськ, відправлятиметься з Києва о 23:00, прибуватиме до Івано-Франківська о 9:51. В зворотному напрямку поїзд відправлятиметься о 21:50, в Київ прибуватиме о 9:18.

Також у компанії зазначили, що продаж квитків на всі рейси відкритий в касах "Укрзалізниці".

Що відомо про кібератаку

Вранці 23 березня "Укрзалізниця" зазнала технічного збою, через який виникли проблеми з онлайн-продажем, сервісами замовлення послуг та довідковою інформацією.

Компанія зазначила, що кібератака дійсно масштабна, але збій не вплинув на рух поїздів - вони курсують за графіком.

Продаж онлайн-продаж квитків "Укрзалізниці" у понеділок, 24 березня, був недоступний. Втім, пасажири могли купувати квитки у касах. Також 24-25 березня у касах запустили продаж квитків на міжнародні рейси. Якщо квиток придбати не вдалося, проїзд можна оформити безпосередньо у поїзді.

Раніше ми писали про те, як повернути квиток попри збій онлайн-сервісу "Укрзалізниці".

Читайте також про те, як знайти квиток на "Укрзалізницю", якщо на потрібну дату його нема у наявності.

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