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Больше мест в поездах: "Укрзализныця" после кибератаки добавляет вагоны на популярные рейсы

Вторник 25 марта 2025 17:54
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Больше мест в поездах: "Укрзализныця" после кибератаки добавляет вагоны на популярные рейсы УЗ дополнила некоторые поезда вагонами (фото: Укрзализныця facebook com Ministry for restoration)
Автор: Василина Копытко

"Укрзализныця" дает дополнительные вагоны некоторым поездам, которые сегодня, 25 марта, отправляются из Киева. Решение о дополнении подвижного состава принимается на основании отслеживания пассажиропотока в условиях восстановления сервиса после масштабной кибератаки.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию "Укрзализныци" в Telegram.

Какие поезда дополнят вагонами

"Продолжаем анализировать спрос пассажиров на поездки в условиях восстановления систем после кибератаки и оперативно включаем дополнительные вагоны в ряд поездов, отправляющихся из Киева сегодня, 25 марта", - говорится в сообщении.

Дополнительные вагоны дадут поездам:

  • №7/8 Киев - Черновцы, отправляется из Киева в 20:13, прибывает в Черновцы в 7:59; обратно из Черновцов отправляется в 19:12 и прибывает в Киев в 7:02;
  • №27/28 Киев - Чоп, отправляется из Киева в 19:57 и прибывает в Чоп в 7:50. В обратном направлении, из Чопа, поезд отправляется в 22:38 и прибывает в Киев в 10:01;
  • №29/30 Киев - Ужгород, отправляется из Киева в 19:26, прибывает в Ужгород в 7:38. Обратно, из Ужгорода, поезд будет отправляться в 18:55, в Киев прибывает в 7:10;
  • №81/82 Киев - Ужгород, будет отправляться из Киева в 18:30, прибывать в Ужгород в 11:20. Обратно, из Ужгорода, поезд будет отправляться в 16:12, в Киев прибывает в 9:04.
  • №137/138 Киев - Ивано-Франковск, будет отправляться из Киева в 23:00, прибывать в Ивано-Франковск в 9:51. В обратном направлении поезд будет отправляться в 21:50, в Киев будет прибывать в 9:18.

Также в компании отметили, что продажа билетов на все рейсы открыта в кассах "Укрзализныци".

Что известно о кибератаке

Утром 23 марта "Укрзализныця" потерпела технический сбой, из-за которого возникли проблемы с онлайн-продажей, сервисами заказа услуг и справочной информацией.

Компания отметила, что кибератака действительно масштабная, но сбой не повлиял на движение поездов - они курсируют по графику.

Продажа онлайн-продажа билетов "Укрзализныци" в понедельник, 24 марта, была недоступна. Однако пассажиры могли покупать билеты в кассах. Также 24-25 марта в кассах запустили продажу билетов на международные рейсы. Если билет приобрести не удалось, проезд можно оформить непосредственно в поезде.

Ранее мы писали о том, как вернуть билет несмотря на сбой онлайн-сервиса "Укрзализныци".

Читайте также о том, как найти билет на "Укрзализныцю", если на нужную дату его нет в наличии.

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Укрзализныця Кибератака
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