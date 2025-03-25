Больше мест в поездах: "Укрзализныця" после кибератаки добавляет вагоны на популярные рейсы

"Укрзализныця" дает дополнительные вагоны некоторым поездам, которые сегодня, 25 марта, отправляются из Киева. Решение о дополнении подвижного состава принимается на основании отслеживания пассажиропотока в условиях восстановления сервиса после масштабной кибератаки .

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию "Укрзализныци" в Telegram .

Какие поезда дополнят вагонами

"Продолжаем анализировать спрос пассажиров на поездки в условиях восстановления систем после кибератаки и оперативно включаем дополнительные вагоны в ряд поездов, отправляющихся из Киева сегодня, 25 марта", - говорится в сообщении.

Дополнительные вагоны дадут поездам:

№7/8 Киев - Черновцы, отправляется из Киева в 20:13, прибывает в Черновцы в 7:59; обратно из Черновцов отправляется в 19:12 и прибывает в Киев в 7:02;

№27/28 Киев - Чоп, отправляется из Киева в 19:57 и прибывает в Чоп в 7:50. В обратном направлении, из Чопа, поезд отправляется в 22:38 и прибывает в Киев в 10:01;

№29/30 Киев - Ужгород, отправляется из Киева в 19:26, прибывает в Ужгород в 7:38. Обратно, из Ужгорода, поезд будет отправляться в 18:55, в Киев прибывает в 7:10;

№81/82 Киев - Ужгород, будет отправляться из Киева в 18:30, прибывать в Ужгород в 11:20. Обратно, из Ужгорода, поезд будет отправляться в 16:12, в Киев прибывает в 9:04.

№137/138 Киев - Ивано-Франковск, будет отправляться из Киева в 23:00, прибывать в Ивано-Франковск в 9:51. В обратном направлении поезд будет отправляться в 21:50, в Киев будет прибывать в 9:18.

Также в компании отметили, что продажа билетов на все рейсы открыта в кассах "Укрзализныци".

Что известно о кибератаке

Утром 23 марта "Укрзализныця" потерпела технический сбой, из-за которого возникли проблемы с онлайн-продажей, сервисами заказа услуг и справочной информацией.

Компания отметила, что кибератака действительно масштабная, но сбой не повлиял на движение поездов - они курсируют по графику.

Продажа онлайн-продажа билетов "Укрзализныци" в понедельник, 24 марта, была недоступна. Однако пассажиры могли покупать билеты в кассах. Также 24-25 марта в кассах запустили продажу билетов на международные рейсы. Если билет приобрести не удалось, проезд можно оформить непосредственно в поезде.