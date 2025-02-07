Більше мільярда гривень збитків. Генералу армії Росії оголосили підозру через розграбування ЧАЕС

Окупація ЧАЕС

Під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року Чорнобильська АЕС була захоплена російськими військами. Окупанти тримали персонал станції в заручниках, що створювало ризики для ядерної безпеки.

31 березня 2022 року російські війська покинули ЧАЕС, але перед цим вони викрали обладнання та документи, а також замінували територію. Під час окупації зафіксовано підвищення рівня радіації через пересування важкої техніки, яка підняла заражений пил.

Докладніше про трагедію на ЧАЕС, як радянська влада намагалася приховати інформацію про неї та що відбувалося на станції після вторгнення російських військ - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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