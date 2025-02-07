Более миллиарда гривен убытков. Генералу армії России объявили подозрение из-за разграбления ЧАЭС

Оккупация ЧАЭС

Во время полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года Чернобыльская АЭС была захвачена российскими войсками. Оккупанты держали персонал станции в заложниках, что создавало риски для ядерной безопасности.

31 марта 2022 года российские войска покинули ЧАЭС, но перед этим они похитили оборудование и документы, а также заминировали территорию. Во время оккупации зафиксировано повышение уровня радиации из-за передвижения тяжелой техники, которая подняла зараженную пыль.

Подробнее о трагедии на ЧАЭС, как советская власть пыталась скрыть информацию о ней и что происходило на станции после вторжения российских войск - читайте в материале РБК-Украина.

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