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Більше не "Мікайло". Мудрик та інші навчили АПЛ правильній вимові імен

Лондон, П'ятниця 23 серпня 2024 16:00
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Більше не "Мікайло". Мудрик та інші навчили АПЛ правильній вимові імен Фото: Михайло Мудрик слухає настанови Енцо Марески (chelseafc.com)
Автор: Антон Федорців

Представники України в англійській Прем'єр-лізі на чолі з Михайлом Мудриком приєдналися до інших легіонерів у просвітницькому відео для оглядачів і вболівальниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний X АПЛ.

Іноземці елітного дивізіону Англії зачитали на камеру власні імена та прізвища. Вони чітко вимовили кожен складний для британського вуха звук і поставили правильний наголос.

До традиційного флешмобу на старті кожного сезону приєдналися четверо українців. Свої імена для широкої публіки назвали Ілля Забарний ("Борнмут"), Михайло Мудрик ("Челсі"), Віталій Миколенко ("Евертон") та Єгор Ярмолюк ("Брентфорд"). Найочікуванішою стала поява Мудрика, який торік озвучив ім'я як "Мікайло". Тепер же вінгер збірної України краще зорієнтував фанатів.

До підбірки не потрапив останній українець в АПЛ – Олександр Зінченко. Універсал лондонського "Арсенала" найдовше виступає в чемпіонаті, тож прес-служба вирішила не турбувати "каноніра". Щоправда, англійські коментатори зазвичай ставлять наголос у прізвищі Зінченко на інший склад.

Окрім того, Миколенко взяв участь в презентації третьої форми "Евертона". Українець разом із одноклубниками тимчасово перекваліфікувався в бейсболіста. "Іриски" новим комплектом вирішили вшанувати піонерів споконвік американського спорту.

До слова, раніше підготували анонс головних спортивних подій суботи та неділі.

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