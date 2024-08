Більше не "Мікайло". Мудрик та інші навчили АПЛ правильній вимові імен

Іноземці елітного дивізіону Англії зачитали на камеру власні імена та прізвища. Вони чітко вимовили кожен складний для британського вуха звук і поставили правильний наголос.

До традиційного флешмобу на старті кожного сезону приєдналися четверо українців. Свої імена для широкої публіки назвали Ілля Забарний ("Борнмут"), Михайло Мудрик ("Челсі"), Віталій Миколенко ("Евертон") та Єгор Ярмолюк ("Брентфорд"). Найочікуванішою стала поява Мудрика, який торік озвучив ім'я як "Мікайло". Тепер же вінгер збірної України краще зорієнтував фанатів.

До підбірки не потрапив останній українець в АПЛ – Олександр Зінченко. Універсал лондонського "Арсенала" найдовше виступає в чемпіонаті, тож прес-служба вирішила не турбувати "каноніра". Щоправда, англійські коментатори зазвичай ставлять наголос у прізвищі Зінченко на інший склад.

Have you been pronouncing these names correctly?



Find out from the players themselves... pic.twitter.com/oysCFLHw1s