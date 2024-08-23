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Зірка збірної України змінив спорт із маркетинговою ціллю: ефектне відео

Ліверпуль, П'ятниця 23 серпня 2024 13:29
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Зірка збірної України змінив спорт із маркетинговою ціллю: ефектне відео Фото: Віталій Миколенко приєднався до презентації нової форми "ірисок" (facebook.com/Everton)
Автор: Антон Федорців

Оборонець національної команди України Віталій Миколенко взяв участь в демонстрації нового ігрового комплекту ліверпульського "Евертона".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний X команди.

25-річний українець став одним із облич рекламної кампанії "ірисок". Він разом із одноклубниками презентував третю форму мерсисайдців на сезон 2024/25.

Дизайнери екіпірування надихалися естетикою бейсболу. "Гудісон Парк" – домашня арена "Евертона" – 100 років тому прийняв виставковий поєдинок американських бейсбольних команд "Чикаго Вайт Сокс" і "Нью-Йорк Джаєнтс". Як наслідок, форма отримала нейтральну гаму кольорів.

Миколенко та інші "іриски" перетворилися в бейсболістів. Український легіонер попозував із бейсбольною рукавицею, а португальський форвард Бету взяв до рук битку. Технічним спонсором "Евертона" залишилися британці з Castore.

Що відомо про "Евертон"

Заснований у 1878 році англійський футбольний клуб. Домашні матчі проводить на стадіоні "Гудісон Парк" (39572 місця), а переїде на майже 53-тисячний "Бремлі-Мур Док".

"Іриски" здобули 9 титулів чемпіона Англії, виграли 5 Кубків і 9 Суперкубків Англії. У сезоні 1984/85 тріумфували в Кубку кубків. Останній трофейний спалах команди припав на 80-ті, коли мерсисайдці двічі виграли чемпіонат Англії та здобули єдиний європейський титул.

Із 1992 року "Евертон" незмінно виступає в англійській Прем'єр-лізі. Найвище досягнення – 4-те місце в сезоні 2004/05. У минулому сезоні мерсисайдці врятувалися від вильоту, попри зняття 8 очок за фінансові порушення.

До слова, раніше підготували анонс головних спортивних подій суботи та неділі.

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