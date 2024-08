Зірка збірної України змінив спорт із маркетинговою ціллю: ефектне відео

25-річний українець став одним із облич рекламної кампанії "ірисок". Він разом із одноклубниками презентував третю форму мерсисайдців на сезон 2024/25.

Дизайнери екіпірування надихалися естетикою бейсболу. "Гудісон Парк" – домашня арена "Евертона" – 100 років тому прийняв виставковий поєдинок американських бейсбольних команд "Чикаго Вайт Сокс" і "Нью-Йорк Джаєнтс". Як наслідок, форма отримала нейтральну гаму кольорів.

Миколенко та інші "іриски" перетворилися в бейсболістів. Український легіонер попозував із бейсбольною рукавицею, а португальський форвард Бету взяв до рук битку. Технічним спонсором "Евертона" залишилися британці з Castore.

A Grand Old Team.



Our new third kit - inspired by a baseball game held at Goodison Park 100 years ago - is out now! pic.twitter.com/B0r5gKF3oH