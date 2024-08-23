Больше не "Микайло". Мудрик и другие научили АПЛ правильному произношению имен
Представители Украины в английской Премьер-лиге во главе с Михаилом Мудриком присоединились к другим легионерам в просветительском видео для обозревателей и болельщиками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный X АПЛ.
Иностранцы элитного дивизиона Англии зачитали на камеру свои имена и фамилии. Они четко произнесли каждый сложный для британского уха звук и поставили правильное ударение.
К традиционному флешмобу на старте каждого сезона присоединились четверо украинцев. Свои имена для широкой публики назвали Илья Забарный ("Борнмут"), Михаил Мудрик ("Челси"), Виталий Миколенко ("Эвертон") и Егор Ярмолюк ("Брентфорд"). Самым ожидаемым стало появление Мудрика, в прошлом году озвучившего имя как "Микайло". Теперь же вингер сборной Украины лучше сориентировал фанатов.
В подборку не попал последний украинец в АПЛ – Александр Зинченко. Универсал лондонского "Арсенала" дольше всего выступает в чемпионате, поэтому пресс-служба решила не беспокоить "канонира". Правда, английские комментаторы обычно ставят ударение в фамилии Зинченко на другой слог.
Have you been pronouncing these names correctly?— Premier League (@premierleague) August 22, 2024
Find out from the players themselves... pic.twitter.com/oysCFLHw1s
Кроме того, Миколенко принял участие в презентации третьей формы "Эвертона". Украинец вместе с одноклубниками временно переквалифицировался в бейсболиста. "Ириски" новым комплектом решили почтить пионеров испокон веков американского спорта.
К слову, ранее подготовили анонс главных спортивных событий субботы и воскресенья.
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