Больше не "Микайло". Мудрик и другие научили АПЛ правильному произношению имен

Иностранцы элитного дивизиона Англии зачитали на камеру свои имена и фамилии. Они четко произнесли каждый сложный для британского уха звук и поставили правильное ударение.

К традиционному флешмобу на старте каждого сезона присоединились четверо украинцев. Свои имена для широкой публики назвали Илья Забарный ("Борнмут"), Михаил Мудрик ("Челси"), Виталий Миколенко ("Эвертон") и Егор Ярмолюк ("Брентфорд"). Самым ожидаемым стало появление Мудрика, в прошлом году озвучившего имя как "Микайло". Теперь же вингер сборной Украины лучше сориентировал фанатов.

В подборку не попал последний украинец в АПЛ – Александр Зинченко. Универсал лондонского "Арсенала" дольше всего выступает в чемпионате, поэтому пресс-служба решила не беспокоить "канонира". Правда, английские комментаторы обычно ставят ударение в фамилии Зинченко на другой слог.

Have you been pronouncing these names correctly?



Find out from the players themselves... pic.twitter.com/oysCFLHw1s