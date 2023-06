Більше не існує. З'явився свіжий супутниковий знімок Каховського водосховища

"Нові супутникові знімки підтверджують, що Каховського водосховища фактично більше немає", - пише моніторинговий проект.

New satellite imagery confirms that, in effect, the Kakhovka Reservoir no longer exists.



Лише Dnipro River itself, a few tributaries, і деякі маленькі озера в регіоні. pic.twitter.com/vUbkQl2pdZ — War Mapper (@War_Mapper) June 20, 2023