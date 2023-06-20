Більше не існує. З'явився свіжий супутниковий знімок Каховського водосховища

Каховське водосховище припинило своє існування після того, як росіяни підірвали гідроелектростанцію.

Про це свідчать нові супутникові знімки, повідомляє РБК-Україна з посиланням на War Mapper у Twitter.

"Нові супутникові знімки підтверджують, що Каховського водосховища фактично більше немає", - пише моніторинговий проект.

New satellite imagery confirms that, in effect, the Kakhovka Reservoir no longer exists.



Лише Dnipro River itself, a few tributaries, і деякі маленькі озера в регіоні. pic.twitter.com/vUbkQl2pdZ — War Mapper (@War_Mapper) June 20, 2023

При цьому на супутникових знімках можна побачити, що від водосховища залишилися лише річка Дніпро, кілька приток та кілька невеликих озер.

Підрив Каховської ГЕС

Нагадаємо, 6 червня російські окупанти підірвали заміновану Каховську ГЕС. Внаслідок інциденту прорвало дамбу, що призвело до затоплення частини населених пунктів Херсонської області.

Через теракт росіян загинула щонайменше 21 людина та багато тварин.

Як розповів сьогодні начальник ГУР Кирило Буданов, такі дії росіян були заздалегідь сплановані. Про це свідчить те, що ворог розпочав виведення підрозділу з Каховської ГЕС за півгодини до підриву станції.