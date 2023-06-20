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Більше не існує. З'явився свіжий супутниковий знімок Каховського водосховища

Новость на русском →
Вівторок 20 червня 2023 23:09
Більше не існує. З'явився свіжий супутниковий знімок Каховського водосховища Фото: з'явився новий супутниковий знімок Каховського водосховища (росЗМІ)
Автор: Іван Носальський

Каховське водосховище припинило своє існування після того, як росіяни підірвали гідроелектростанцію.

Про це свідчать нові супутникові знімки, повідомляє РБК-Україна з посиланням на War Mapper у Twitter.

"Нові супутникові знімки підтверджують, що Каховського водосховища фактично більше немає", - пише моніторинговий проект.

При цьому на супутникових знімках можна побачити, що від водосховища залишилися лише річка Дніпро, кілька приток та кілька невеликих озер.

Підрив Каховської ГЕС

Нагадаємо, 6 червня російські окупанти підірвали заміновану Каховську ГЕС. Внаслідок інциденту прорвало дамбу, що призвело до затоплення частини населених пунктів Херсонської області.

Через теракт росіян загинула щонайменше 21 людина та багато тварин.

Як розповів сьогодні начальник ГУР Кирило Буданов, такі дії росіян були заздалегідь сплановані. Про це свідчить те, що ворог розпочав виведення підрозділу з Каховської ГЕС за півгодини до підриву станції.

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Каховська ГЕС Каховське водосховище Війна Росії проти України
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