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Больше не существует. Появился свежий спутниковый снимок Каховского водохранилища

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Вторник 20 июня 2023 23:09
Больше не существует. Появился свежий спутниковый снимок Каховского водохранилища Фото: появился свежий спутниковый снимок Каховского водохранилища (росСМИ)
Автор: Иван Носальский

Каховское водохранилище прекратило свое существование после того, как россияне подорвали гидроэлектростанцию.

Об этом свидетельствуют новые спутниковые снимки, сообщает РБК-Украина со ссылкой на War Mapper в Twitter.

"Новые спутниковые снимки подтверждают, что Каховского водохранилища фактически больше не существует", - пишет мониторинговый проект.

При этом на спутниковых снимках можно заметить, что от водохранилища остались только река Днепр, несколько притоков и несколько небольших озер.

Подрыв Каховской ГЭС

Напомним, 6 июня российские оккупанты подорвали заминированную Каховскую ГЭС. В результате инцидента прорвало дамбу, что привело к затоплению части населенных пунктов Херсонской области.

Из-за теракта россиян погиб по меньшей мере 21 человек и много животных.

Как рассказал сегодня начальник ГУР Кирилл Буданов, такие действия россиян были заранее спланированы. Об этом свидетельствует то, что враг начал вывод подразделения из Каховской ГЭС за полчаса до подрыва станции.

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