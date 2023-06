Больше не существует. Появился свежий спутниковый снимок Каховского водохранилища

"Новые спутниковые снимки подтверждают, что Каховского водохранилища фактически больше не существует", - пишет мониторинговый проект.

New satellite imagery confirms that, in effect, the Kakhovka Reservoir no longer exists.



Only the Dnipro River itself, a few tributaries, and some small lakes in the area remain. pic.twitter.com/vUbkQl2pdZ