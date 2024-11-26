Більше гучності чи більше якості: як вдосконалити аудіосистему в авто

Колись інсталяційні майстерні, які могли організувати в салоні авто мало не ідеальну звукову сцену, працювали мало не на кожному кроці. Сьогодні ситуація інша, але це не значить, що у вашій машині має лунати музика з шепелявими високими частотам та з рипінням на "низах". Тож як вдосконалити звук в своєму авто?

Про кілька кроків з вдосконалення звучання аудіосистеми в авто читайте в матеріалі РБК-Україна .

Для початку скажемо про те, що гарний звук стосовно салону автомобіля не означає високу гучність. Будемо виходити з того, що і рідна система має достатньо потужності, щоб заглушити природні шуми під час руху авто. А от щодо якості звучання, то добре підготовані автомеломани мають на увазі такі вимоги:

Натуральність . Всі інструменти і вокал виконавця з динаміків мають звучати так, як би це було у концертному залі. Тільки окремі, особливі стилі музики допускають надмірну сочність і кольоровість звуків, наднизькі баси і "гострі" ріжучі високі частоти;

. Всі інструменти і вокал виконавця з динаміків мають звучати так, як би це було у концертному залі. Тільки окремі, особливі стилі музики допускають надмірну сочність і кольоровість звуків, наднизькі баси і "гострі" ріжучі високі частоти; Чистота звучання . Жодних сторонніх шумів не має бути, тим більше що сучасна цифрова апаратура може обходитись без додавання до сигналу запису своїх шумів – шипіння, потріскування, детонацій тощо;

. Жодних сторонніх шумів не має бути, тим більше що сучасна цифрова апаратура може обходитись без додавання до сигналу запису своїх шумів – шипіння, потріскування, детонацій тощо; Детальність . Кожен звук певного інструменту, кожна нота вокалу, кожна доріжка студійного запису має чутися окремо, не змішуючись з іншими звукам, що лунають одночасно. Цього важко досягти, але таке вдавалося ведучим інсталяторам України навіть в доцифрову епоху, в пору аналогової апаратури;

. Кожен звук певного інструменту, кожна нота вокалу, кожна доріжка студійного запису має чутися окремо, не змішуючись з іншими звукам, що лунають одночасно. Цього важко досягти, але таке вдавалося ведучим інсталяторам України навіть в доцифрову епоху, в пору аналогової апаратури; Звукова сцена. В наш час це мало кому зрозуміла категорія, але спробуємо пояснити. Слухаючи ідеальну систему, людина повинна відчувати себе у концертному залі, де кожен інструмент і кожен вокаліст розташований в своїй точці простору – і відповідно, звук кожної партії повинен долинати до вух слухача-автомобіліста саме звідти. Організувати правильну сцену в інтер’єрі легкового авто дуже складно, але інсталятори високого класу (у тому числі і українські) таке вміють.

Що потрібно для поліпшення якості звучання

В ідеальному випадку треба підбирати кожен компонент аудіосистеми – аж до використання звукового процесора, фірмових дротів з червоної міді і контактів з позолотою. Проте коли ми говоримо про вдосконалення початкового рівня, досить буде попрацювати з основними елементами системи.

Головний пристрій. Мається на увазі плеєр, який зчитує запис з носія – диска чи картки пам’яті. Для вдосконалення початкового рівня зазвичай достатньо штатного пристрою, який вже є в автомобілі. Тим більше що ускладнює його допрацювання те, що в сучасних авто "голова" інтегрована в торпедо і замінити чи втрутитись у конструкцію непросто. Але за потреби цілком можливо.

Мається на увазі плеєр, який зчитує запис з носія – диска чи картки пам’яті. Для вдосконалення початкового рівня зазвичай достатньо штатного пристрою, який вже є в автомобілі. Тим більше що ускладнює його допрацювання те, що в сучасних авто "голова" інтегрована в торпедо і замінити чи втрутитись у конструкцію непросто. Але за потреби цілком можливо. Підсилювач. Взагалі то підсилювач потужності є в кожному головному пристрої, але саме додатковий "усілок" (або декілька) дають змогу підвищити якість звучання. Суттєва складність одна – доведеться залізти всередину штатної "голови", щоби зняти там первинний, неопрацьований сигнал.

Взагалі то підсилювач потужності є в кожному головному пристрої, але саме додатковий "усілок" (або декілька) дають змогу підвищити якість звучання. Суттєва складність одна – доведеться залізти всередину штатної "голови", щоби зняти там первинний, неопрацьований сигнал. Гучномовці (динаміки). Один з найбільш доступних і ефективних способів покращити характер звучання музики в машині – замінити штатні динаміки на високоякісні. Адже в більшості випадків з заводу машина отримує надійні, але невиразні за звучанням гучномовці. Разом з установкою нових динаміків треба буде задемпфірувати несучу панель кузова жорсткою накладкою і зробити шумоізоляцію прилягаючих панелей (зазвичай йдеться про двері).

Якщо коротко

Перше, з чого слід почати боротьбу за звук високої якості в салоні свого авто – це знайомство з звучанням готових аудіосистем високого класу. Принципово важливо послухати професійно виконані системи, причому саме декілька – різного рівня складності. Знайти такі машини можна в одній з інсталяційних майстерень, які мають авторитет у світі автозвуку.

Причому радимо прослухати музику у кількох стилях, зокрема й у тому, який ви найчастіше вмикаєте у своїх поїздках. Чому ще важливо влаштувати собі прослуховування саме при інсталяційній майстерні – тут вам відразу назвуть суму, в яку вам обійдеться система кожного з рівнів. І відповідно, ви зможете обрати прийнятний для себе варіант.