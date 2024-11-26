Больше громкости или большего качества: как усовершенствовать аудиосистему в авто

Когда инсталляционные мастерские, которые могли организовать в салоне авто чуть ли не идеальную звуковую сцену, работали чуть ли не на каждом шагу. Сегодня ситуация другая, но это не значит, что в вашей машине должна звучать музыка с шепелявыми высокими частотами и скрипом на "низах". Как усовершенствовать звук в своем авто?

Для начала скажем о том, что хороший звук по отношению к салону автомобиля не означает высокой громкости. Будем исходить из того, что и у родной системы достаточно мощности, чтобы заглушить естественные шумы во время движения авто. А вот относительно качества звучания, то хорошо подготовленные автомеломаны подразумевают следующие требования:

Естественность . Все инструменты и вокал исполнителя по динамикам должны звучать так, как это было бы в концертном зале. Только отдельные, особенные стили музыки допускают чрезмерную сочность и цветность звуков, сверхнизкие басы и острые режущие высокие частоты;

. Все инструменты и вокал исполнителя по динамикам должны звучать так, как это было бы в концертном зале. Только отдельные, особенные стили музыки допускают чрезмерную сочность и цветность звуков, сверхнизкие басы и острые режущие высокие частоты; Чистота звучания . Никаких посторонних шумов не должно быть, тем более, что современная цифровая аппаратура может обходиться без добавления к сигналу записи своих шумов – шипения, потрескивания, детонаций и т.п.;

. Никаких посторонних шумов не должно быть, тем более, что современная цифровая аппаратура может обходиться без добавления к сигналу записи своих шумов – шипения, потрескивания, детонаций и т.п.; Детальность . Каждый звук определенного инструмента, каждая нота вокала, каждая дорожка студийной записи должна слышаться отдельно, не смешиваясь с другими звуками одновременно. Этого трудно достичь, но это удавалось ведущим инсталляторам Украины даже в доцифровую эпоху, в пору аналоговой аппаратуры;

. Каждый звук определенного инструмента, каждая нота вокала, каждая дорожка студийной записи должна слышаться отдельно, не смешиваясь с другими звуками одновременно. Этого трудно достичь, но это удавалось ведущим инсталляторам Украины даже в доцифровую эпоху, в пору аналоговой аппаратуры; Звуковая сцена . В настоящее время это мало кому понятна категория, но попытаемся объяснить. Слушая идеальную систему, человек должен чувствовать себя в концертном зале, где каждый инструмент и каждый вокалист расположен в своей точке пространства – и соответственно звук каждой партии должен доноситься до ушей слушателя-автомобилиста именно оттуда. Организовать правильную сцену в интерьере легкового автомобиля очень сложно, но инсталляторы высокого класса (в том числе и украинские) такое умеют.

Что нужно для улучшения качества звучания

В идеальном случае нужно подбирать каждый компонент аудиосистемы – вплоть до использования звукового процессора, фирменных проводов из красной меди и контактов с позолотой. Однако когда мы говорим об усовершенствовании начального уровня, достаточно будет поработать с основными элементами системы.

Главное устройство. Имеется в виду плеер, считывающий запись с носителя – диска или карты памяти. Для совершенствования начального уровня обычно достаточно штатного устройства, уже имеющегося в автомобиле. Тем более что усложняет его доработку то, что в современных авто "голова" интегрирована в торпедо и заменить или вмешаться в конструкцию непросто. Но при необходимости вполне возможно.

Имеется в виду плеер, считывающий запись с носителя – диска или карты памяти. Для совершенствования начального уровня обычно достаточно штатного устройства, уже имеющегося в автомобиле. Тем более что усложняет его доработку то, что в современных авто "голова" интегрирована в торпедо и заменить или вмешаться в конструкцию непросто. Но при необходимости вполне возможно. Усилитель. Вообще усилитель мощности есть в каждом главном устройстве, но именно дополнительный "усилок" (или несколько) позволяют повысить качество звучания. Существенная сложность одна – придется залезть внутрь штатной "головы", чтобы снять там первоначальный, необработанный сигнал.

Вообще усилитель мощности есть в каждом главном устройстве, но именно дополнительный "усилок" (или несколько) позволяют повысить качество звучания. Существенная сложность одна – придется залезть внутрь штатной "головы", чтобы снять там первоначальный, необработанный сигнал. Громкоговорители (динамики). Один из самых доступных и эффективных способов улучшить характер звучания музыки в машине – заменить штатные динамики высококачественными. Ведь в большинстве случаев с завода машина получает надежные, но невнятные по звучанию громкоговорители. Вместе с установкой новых динамиков нужно будет демпфировать несущую панель кузова жесткой накладкой и произвести шумоизоляцию прилегающих панелей (обычно речь идет о дверях).

Если коротко

Первое, с чего следует начать борьбу за звук высокого качества в салоне своего авто – знакомство со звучанием готовых аудиосистем высокого класса. Принципиально важно послушать профессионально исполненные системы, причем именно несколько – разного уровня сложности. Найти такие машины можно в одной из инсталляционных мастерских, имеющих авторитет в мире автозвука.

Причем советуем прослушать музыку в нескольких стилях, в том числе и в том, какой вы чаще всего включаете в своих поездках. Почему еще важно устроить прослушивание именно при установочной мастерской – здесь вам сразу назовут сумму, в которую вам обойдется система каждого из уровней. И соответственно, вы можете выбрать подходящий для себя вариант.