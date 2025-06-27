Зеленський доручив підвищити виплати військовим: що передбачає нове рішення

Як вказано у документі, Кабінету міністрів постановлено визначити у 2026 - 2028 роках основним пріоритетом Державного бюджету України фінансування за статтями, пов'язаними із забезпеченням національної безпеки і оборони України.

Також уряду доручено опрацювати питання щодо підвищення грошового забезпечення для військовослужбовців, поліцейських, а також осіб рядового й начальницького складу. Крім того, мають бути вжиті заходи для гарантування виплати одноразової допомоги у разі загибелі чи смерті таких осіб внаслідок поранення, отриманого під час воєнного стану.

У період з 2026 до 2028 року Кабінет міністрів зобов’язаний щомісяця, до 15 числа, надавати Раді національної безпеки і оборони інформацію про стан фінансування силових структур, зокрема в межах державних оборонних програм.

Видатки на війну

У державному бюджеті на 2025 рік на оборонні потреби передбачено 2,223 трильйона гривень. У першому кварталі частка видатків на безпеку та оборону сягнула 73,5% від усіх витрат бюджету.