Зеленский поручил повысить выплаты военным: что предусматривает новое решение

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О предложениях к Бюджетной декларации на 2026-2028 годы по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента.
Как указано в документе, Кабинету министров постановлено определить в 2026 - 2028 годах основным приоритетом Государственного бюджета Украины финансирование по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины.
Также правительству поручено проработать вопрос о повышении денежного обеспечения для военнослужащих, полицейских, а также лиц рядового и начальствующего состава. Кроме того, должны быть приняты меры для обеспечения выплаты единовременного пособия в случае гибели или смерти таких лиц в результате ранения, полученного во время военного положения.
В период с 2026 до 2028 года Кабинет министров обязан ежемесячно, до 15 числа, предоставлять Совету национальной безопасности и обороны информацию о состоянии финансирования силовых структур, в том числе в рамках государственных оборонных программ.
В государственном бюджете на 2025 год на оборонные нужды предусмотрено 2,223 триллиона гривен. В первом квартале доля расходов на безопасность и оборону достигла 73,5% от всех расходов бюджета.
Правительство неоднократно заявляло о намерениях усилить финансирование армии, однако министр финансов Сергей Марченко уверял, что налоговая нагрузка на граждан не будет расти. При этом в прошлом году осеннее увеличение оборонных расходов частично обеспечили за счет повышения налогов - в частности, военный сбор подняли с 1,5% до 5%.
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