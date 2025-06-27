Зеленский поручил повысить выплаты военным: что предусматривает новое решение

Как указано в документе, Кабинету министров постановлено определить в 2026 - 2028 годах основным приоритетом Государственного бюджета Украины финансирование по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины.

Также правительству поручено проработать вопрос о повышении денежного обеспечения для военнослужащих, полицейских, а также лиц рядового и начальствующего состава. Кроме того, должны быть приняты меры для обеспечения выплаты единовременного пособия в случае гибели или смерти таких лиц в результате ранения, полученного во время военного положения.

В период с 2026 до 2028 года Кабинет министров обязан ежемесячно, до 15 числа, предоставлять Совету национальной безопасности и обороны информацию о состоянии финансирования силовых структур, в том числе в рамках государственных оборонных программ.

Расходы на войну

В государственном бюджете на 2025 год на оборонные нужды предусмотрено 2,223 триллиона гривен. В первом квартале доля расходов на безопасность и оборону достигла 73,5% от всех расходов бюджета.