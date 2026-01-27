Газу буде більше: Україна нарощує імпорт з Польщі

Від лютого 2026 року з Польщі в Україну поетапно збільшать потужності для імпорту газу до 18,4 млн куб. м на добу. Це посилить стабільність опалювального сезону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра енергетики Дениса Шмигаля.
Оператор ГТС Польщі Gaz-System і "Оператор ГТС України" узгодили поетапне нарощування пропускної спроможності для імпорту газу з Польщі до України з початку лютого.
До кінця квітня потужності цього напрямку зростуть із 15,3 млн куб. м до 18,4 млн куб. м на добу.
Як зазначив міністр енергетики, це важлива домовленість для забезпечення стабільного теплопостачання в українські домівки, лікарні, школи та для критичної інфраструктури.
Збільшення спроможностей імпорту є частиною системної роботи з посилення енергетичної безпеки України та диверсифікації маршрутів постачання газу.
"Польський напрямок забезпечує доступ до різних джерел газу та залишається одним із ключових для імпорту. У 2025 році через Польщу було поставлено 2,1 млрд куб. м газу - понад 30% загального обсягу імпорту, зокрема близько 600 млн куб. м американського LNG", - зазначив у дописі Шмигаль.
Міністр енергетики подякував польським партнерам за послідовну підтримку України та спільну роботу над зміцненням української енергетичної стійкості.
Нагадаємо, як раніше повідомив Денис Шмигаль, Україна залучає 85 млн євро через інструменти ЄБРР для закупівлі додаткових обсягів природного газу. Ці кошти надаються у межах гранту для підтримки енергетичної стабільності.
Фінансовий ресурс допоможе забезпечити потреби країни в паливі на тлі пошкоджень інфраструктури, спричинених російськими атаками.
Наприкінці січня добовий імпорт газу в Україну вже зріс із 26 млн до понад 30 млн кубометрів завдяки постачанням зі Словаччини та Польщі. Також раніше уряд домовився про знижку в розмірі 50% на транспортування газу через територію Греції для подальшого імпорту до українського кордону.