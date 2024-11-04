Повінь в Іспанії: слідом за Валенсією "надзвичайну небезпеку" оголошено в Барселоні

Шостий день поспіль в Іспанії триває пошуково-рятувальна операція. Зокрема, після проливних дощів, які спричинили катастрофічні повені. Кількість зниклих безвісти досі невідома, однак на допомогу вже залучили тисячі солдатів.

Внаслідок сильних дощів на сході Іспанії загинули щонайменше 217 людей. Коли вода піднялася через зону стихійного лиха, люди опинилися в пастці в своїх автомобілях, будинках і на підприємствах.

І поки громади продовжують страждати від катастрофічних повеней, в деяких частинах країни прогнозується ще більше дощів. Сьогодні місцева влада Каталонії попередила про "безперервний і проливний" дощ у Барселоні та ще одному регіоні. Людям наполегливо радять уникати подорожей і триматися подалі від струмків і ярів.

Зокрема, в соцмережах вже повідомляють про те, що вулиці Барселони заливає водою. Через затоплення будівлі терміналу, в міжнародному аеропорту Барселони Ель-Прат, вже скасували десятки рейсів.

Окрім того, гонка MotoGP у Валенсії, яка була запланована на кінець цього місяця, також була скасована через повені, які спричинили руйнування на трасі.