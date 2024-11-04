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Повінь в Іспанії: слідом за Валенсією "надзвичайну небезпеку" оголошено в Барселоні

Фото: Іспанію накрили сильні дощі (Getty Images)
Автор: Катерина Творожнікова

Минулого тижня Іспанію накрили сильні дощі, що спричинили смертоносні повені. Сьогодні попередження про "надзвичайну небезпеку" отримала Барселона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Шостий день поспіль в Іспанії триває пошуково-рятувальна операція. Зокрема, після проливних дощів, які спричинили катастрофічні повені. Кількість зниклих безвісти досі невідома, однак на допомогу вже залучили тисячі солдатів.

Внаслідок сильних дощів на сході Іспанії загинули щонайменше 217 людей. Коли вода піднялася через зону стихійного лиха, люди опинилися в пастці в своїх автомобілях, будинках і на підприємствах.

І поки громади продовжують страждати від катастрофічних повеней, в деяких частинах країни прогнозується ще більше дощів. Сьогодні місцева влада Каталонії попередила про "безперервний і проливний" дощ у Барселоні та ще одному регіоні. Людям наполегливо радять уникати подорожей і триматися подалі від струмків і ярів.

Зокрема, в соцмережах вже повідомляють про те, що вулиці Барселони заливає водою. Через затоплення будівлі терміналу, в міжнародному аеропорту Барселони Ель-Прат, вже скасували десятки рейсів.

Окрім того, гонка MotoGP у Валенсії, яка була запланована на кінець цього місяця, також була скасована через повені, які спричинили руйнування на трасі.

Раніше ми писали, що в Іспанії розлючений натовп закидав монархів брудом в епіцентрі повені. Місцеві жителі висловлювали невдоволення тим, що представники влади прибули з офіційним візитом лише через шість днів після трагедії та критикували чиновників за затримку у наданні допомоги постраждалим.

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Іспанія