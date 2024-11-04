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Наводнение в Испании: вслед за Валенсией "чрезвычайная опасность" объявлена в Барселоне

Фото: Испанию накрыли сильные дожди (Getty Images)
Автор: Катерина Творожникова

На прошлой неделе Испанию накрыли сильные дожди, повлекшие за собой смертоносные наводнения. Сегодня предупреждение о "чрезвычайной опасности" получила Барселона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Шестой день подряд в Испании идет поисково-спасательная операция. В частности, после проливных дождей, повлекших за собой катастрофические наводнения. Число пропавших без вести до сих пор неизвестно, однако на помощь уже привлекли тысячи солдат.

В результате сильных дождей на востоке Испании погибли по меньшей мере 217 человек. Когда вода поднялась из-за зоны стихийного бедствия, люди оказались в ловушке в своих автомобилях, домах и на предприятиях.

И пока общины продолжают страдать от катастрофических наводнений, в некоторых частях страны прогнозируется еще больше дождей. Сегодня местные власти Каталонии предупредили о "непрерывном и проливном" дожде в Барселоне и еще одном регионе. Людям настойчиво советуют избегать путешествий и держаться подальше от ручьев и оврагов.

В частности, в соцсетях уже сообщают о том, что улицы Барселоны заливаются водой. Из-за затопления здания терминала в международном аэропорту Барселоны Эль-Прат уже отменили десятки рейсов.

Кроме того, гонка MotoGP в Валенсии, которая была запланирована на конец этого месяца, также была отменена из-за наводнений, повлекших за собой разрушение на трассе.

Ранее мы писали, что в Испании разъяренная толпа забрасывала монархов грязью в эпицентре наводнения. Местные жители выражали недовольство тем, что представители власти прибыли с официальным визитом только через шесть дней после трагедии и критиковали чиновников за задержку в оказании помощи пострадавшим.

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Испания