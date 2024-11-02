В Іспанії через повені розгорнули найбільшу кількість військ за мирний час

Внаслідок катастрофічних повеней в Іспанії уряд вирішив залучити рекордну кількість військових у мирний час. У постраждалих районах вже проведено майже 5 тисяч рятувальних операцій.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на RTVE .

Наразі відомо, що від повеней в Іспанії загинуло щонайменше 211 людей, а ще десятки вважаються зниклими безвісти.

Для ліквідації наслідків цих стихійних лих прем’єр-міністр Педро Санчес оголосив про рішення направити додаткові 5000 військових для допомоги в подоланні наслідків повеней.

Крім того, буде залучено ще п'ять тисяч співробітників поліції та Цивільної гвардії для підтримки цих зусиль.

У постраждалих від повені районах вже проведено 4800 рятувальних операцій, завдяки чому допомогу отримали понад 30 000 людей, які залишилися без даху, опинилися на дорогах або в затоплених промислових зонах.

Проте потреба в допомозі досі залишається великою.

"Досі десятки людей шукають своїх рідних, а сотні сімей оплакують втрату близьких, друзів або сусідів", - підкреслив Санчес.