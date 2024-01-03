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Більше десятка ракет й БпЛА. Наєв розповів про роботу мобільних груп ППО на півночі

Фото: Більше десятка ракет й БпЛА. Наєв розповів про роботу мобільних груп ППО на півночі (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Вчора, 2 січня, мобільні вогневі групи з протиповітряної оборони знищили 8 з 17 ударних БпЛА. Також успішно відпрацювали по ворожих крилатих ракетах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєва.

У Північній операційні зоні мобільні вогневі групи знищили: 

  • 8 з 17 ударних безпілотних літальних апаратів; 
  • 11 з 48 крилатих ракет. 

Як розповів Наєв, мобільні групи ППО озброєні: 

  • зенітно-ракетними комплексами малої дальності;
  • зенітно-артилерійськими гарматами;
  • переносними зенітно-ракетними комплексами;
  • великокаліберними кулеметами. 

Атака Росії на Україну у ніч на 2 січня 

У ніч на 2 січня російські терористи повторили масовану атаку, використовуючи засоби повітряного нападу різних типів. Росіяни атакували об’єкти критичної інфраструктури, промислові, цивільні та військові об’єкти, а основним напрямком був Київ. 

У перші хвилини ворог застосував "Шахеди". Загалом протиповітряна оборона знищила 35 ударних БпЛА. Зранку терористи: 

  • запустили щонайменше 70 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55;
  • десять аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал"; 
  • три крилаті ракети "Калібр"; 
  • 12 ракет, які  летіли по балістичній траєкторії типу Іскандер-М/С-300/С-400.

Загалом було знищено 72 повітряні цілі, а саме:

  • 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал";
  • 59 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;
  • 3 крилаті ракети "Калібр".

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