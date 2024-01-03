Більше десятка ракет й БпЛА. Наєв розповів про роботу мобільних груп ППО на півночі

Вчора, 2 січня, мобільні вогневі групи з протиповітряної оборони знищили 8 з 17 ударних БпЛА. Також успішно відпрацювали по ворожих крилатих ракетах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєва.
У Північній операційні зоні мобільні вогневі групи знищили:
Як розповів Наєв, мобільні групи ППО озброєні:
У ніч на 2 січня російські терористи повторили масовану атаку, використовуючи засоби повітряного нападу різних типів. Росіяни атакували об’єкти критичної інфраструктури, промислові, цивільні та військові об’єкти, а основним напрямком був Київ.
У перші хвилини ворог застосував "Шахеди". Загалом протиповітряна оборона знищила 35 ударних БпЛА. Зранку терористи:
Загалом було знищено 72 повітряні цілі, а саме:
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