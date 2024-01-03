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Более десятка ракет и БпЛА. Наев рассказал о работе мобильных групп ПВО на севере

Фото: Более десятка ракет и БпЛА. Наев рассказал о работе мобильных групп ПВО на севере (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Вчера, 2 января, мобильные огневые группы по противовоздушной обороне уничтожили 8 из 17 ударных БПЛА. Также успешно отработали по вражеским крылатым ракетам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева.

В Северной операционной зоне мобильные огневые группы уничтожили: 

  • 8 из 17 ударных беспилотных летательных аппаратов; 
  • 11 из 48 крылатых ракет. 

Как рассказал Наев, мобильные группы ПВО вооружены: 

  • зенитно-ракетными комплексами малой дальности;
  • зенитно-артиллерийскими пушками;
  • переносными зенитно-ракетными комплексами;
  • крупнокалиберными пулеметами.

Атака России на Украину в ночь на 2 января

В ночь на 2 января российские террористы повторили массированную атаку, используя средства воздушного нападения различных типов. Россияне атаковали объекты критической инфраструктуры, промышленные, гражданские и военные объекты, а основным направлением был Киев. 

В первые минуты враг применил "Шахеды". В общем противовоздушная оборона уничтожила 35 ударных БпЛА. Утром террористы 

  • запустили не менее 70 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55;
  • десять аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал"; 
  • три крылатые ракеты "Калибр"; 
  • 12 ракет, которые летели по баллистической траектории типа Искандер-М/С-300/С-400.

Всего было уничтожено 72 воздушные цели, а именно:

  • 10 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал";
  • 59 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;
  • 3 крылатые ракеты "Калибр".

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