Более десятка ракет и БпЛА. Наев рассказал о работе мобильных групп ПВО на севере

Вчера, 2 января, мобильные огневые группы по противовоздушной обороне уничтожили 8 из 17 ударных БПЛА. Также успешно отработали по вражеским крылатым ракетам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева.
В Северной операционной зоне мобильные огневые группы уничтожили:
Как рассказал Наев, мобильные группы ПВО вооружены:
В ночь на 2 января российские террористы повторили массированную атаку, используя средства воздушного нападения различных типов. Россияне атаковали объекты критической инфраструктуры, промышленные, гражданские и военные объекты, а основным направлением был Киев.
В первые минуты враг применил "Шахеды". В общем противовоздушная оборона уничтожила 35 ударных БпЛА. Утром террористы
Всего было уничтожено 72 воздушные цели, а именно:
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