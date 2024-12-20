Більше десятка пожеж. Прокудін розповів про наслідки обстрілу Херсона

За словами Прокудіна, ворог атакував переважно житлові квартали, внаслідок чого зайнялись багатоквартирні та приватні будинки, господарчі споруди, гаражі та автівки. Всього було зафіксовано 12 пожеж й усі вони наразі локалізовані.

"На місці працювали усі необхідні служби, працівникам ДСНС вдалося деблокувати трьох людей з їх пошкоджених осель", - додав він.

Енергетики працюють над тим, щоб щонайшвидше повернути світло до осель херсонців. Тимчасові знеструмлення залишаються у жителів мікрорайонів:

Шуменський;

Житлоселище;

Таврійський;

Острів;

Чорнобаївки:

Білозерки;

Комишан.

Обстріл Херсона

Зранку, 20 грудня, ворог з артилерії масовано обстріляв Херсон. Під ударами були житлова забудова, соціальна та критична інфраструктура.

Станом на 8:50 було відомо про одного загиблого і девʼятьох поранених внаслідок обстрілів.

В області тисячі споживачів залишилися без світла через ворожі удари.