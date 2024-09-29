Більше чверті атак за добу на Покровському напрямку. Яка ситуація на фронті

"Протягом минулої доби зафіксовано 165 бойових зіткнень. Більше чверті з них припадає на Покровський напрямок", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, на Покровському напрямку ЗСУ відбили 39 атак. Понад половину з них - в районах Селідового, Новоторецька, Миколаївки та Маринівки.

Ситуація на інших напрямках

На Харківському напрямку відбулося одне ініційоване ворогом бойове зіткнення. Бої точилися в районі населеного пункту Тихе.

На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу досягла 14. Сили оборони відбивали атаки в районах Синьківки, Лозового, Табаївки та Вишневого.

На Лиманському напрямку ЗСУ зупинили 22 атаки противника в районах Греківки, Невського, Макіївки, Тернів, Торського та Білогорівки.

На Сіверському напрямку Силами оборони відбито п’ять атак неподалік Верхньокам’янського та Виїмки.

На Краматорському напрямку українські воїни звели нанівець 12 спроб противника прорвати оборону ЗСУ в районах Часового Яру, Калинівки та Курдюмівки Донецької області.

Десять разів ворог намагався просунутися вперед на Торецькому напрямку, діючи в районах населених пунктів Торецьк, Щербинівка та Неліпівка.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Цукуриного, Георгіївки, Катеринівки та Гірника, де окупанти 18 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі.

На Времівському напрямку противник здійснив 16 спроб захопити позиції ЗСУ неподалік Вугледара, Водяного та Катеринівки Донецької області. Також атакував з боку Причистівки.

На Оріхівському напрямку відбито два штурми загарбниками українських позицій в районах Роботиного і Кам’янського.

На Придніпровському напрямку окупанти здійснили три безуспішні наступальні дії. Зазнали втрат.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань російських окупантів не виявлено. Також активних наступальних дій противник не проводив на Гуляйпільському напрямку.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, проводить розвідувальну діяльність, обстрілює територію, застосовує дрони-камікадзе та керовані авіабомби для ударів з повітря.

Сили оборони України продовжують ведення операції в Курській області. За наявною інформацією, ворог за минулу добу завдав по своїй території 14 авіаційних ударів із застосуванням 18 керованих авіаційних бомб.