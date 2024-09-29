Более четверти атак за сутки на Покровском направлении. Какая ситуация на фронте

За сутки 28 сентября на фронте произошло 165 боевых столкновений. Большинство из них - на Покровском направлении.
Об этом РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба.
"За прошедшие сутки зафиксировано 165 боевых столкновений. Более четверти из них приходится на Покровское направление", - говорится в сообщении.
В частности, на Покровском направлении ВСУ отразили 39 атак. Более половины из них - в районах Селидово, Новоторецкого, Николаевки и Мариновки.
На Харьковском направлении произошло одно инициированное врагом боевое столкновение. Бои шли в районе населенного пункта Тихое.
На Купянском направлении количество боевых столкновений за сутки достигло 14. Силы обороны отражали атаки в районах Синьковки, Лозового, Табаевки и Вишневого.
На Лиманском направлении ВСУ остановили 22 атаки противника в районах Грековки, Невского, Макеевки, Тернов, Торского и Белогоровки.
На Северском направлении Силами обороны отбиты пять атак неподалеку от Верхнекаменского и Выемки.
На Краматорском направлении украинские воины свели на нет 12 попыток противника прорвать оборону ВСУ в районах Часового Яра, Калиновки и Курдюмовки Донецкой области.
Десять раз враг пытался продвинуться вперед на Торецком направлении, действуя в районах населённых пунктов Торецк, Щербиновка и Нелиповка.
На Кураховском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах населенных пунктов Цукурино, Георгиевки, Екатериновки и Горняка, где оккупанты 18 раз пытались прорвать украинские оборонные рубежи.
На Времевском направлении противник предпринял 16 попыток захватить позиции ВСУ недалеко от Угледара, Водяного и Екатериновки Донецкой области. Также атаковал со стороны Причистовки.
На Ореховском направлении отражены два штурма захватчиками украинских позиций в районах Роботиного и Каменского.
На Приднепровском направлении оккупанты совершили три безуспешных наступательных действия. Понесли потери.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок российских окупантов не выявлено. Также активные наступательные действия противник не проводил на Гуляйпольском направлении.
На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, проводит разведывательную деятельность, обстреливает территорию, применяет дроны-камикадзе и управляемые авиабомбы для ударов с воздуха.
Силы обороны Украины продолжают вести операцию в Курской области. По имеющейся информации, враг за минувшие сутки нанес по своей территории 14 авиационных ударов с применением 18 управляемых авиационных бомб.
За сутки 28 сентября потери России составили 1170 военных. Также украинские воины обезвредили девять танков, 38 боевых бронированных машин, 62 артиллерийские системы, РСЗО, средство ПВО, 93 БПЛА оперативно-тактического уровня, 84 автомобиля и шесть единиц специальной техники окупантов.
Кроме того, авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли шесть ударов по районам сосредоточения личного состава противника.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.