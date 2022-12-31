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Більше не бояться РФ і готові провести суд. У ВП назвали головні зміни у світі за 2022 рік

Фото: заступник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

В Офісі президента назвали найголовніші зміни у світі за 2022 рік. Там вважають, що світ перестав боятися Росію та змінив "миротворчу" риторику.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника глави Офісу президента Михайла Подоляка в Twitter.

"2022-й змінив багато чого… 1. Світ: втратив страх перед Росії; змінив "миротворчу" риторику, усвідомивши, що не можна розмінювати міжнародне право на умиротворення монстра; зрозумів, що передача Україні зброї прискорить настання світу; готовий вигнати Росії звідусіль і провести суд ", - написав Подоляк.

Нагадаємо, раніше Подоляк зазначав, що Росії у війні не допоможе мобілізація, погрози чиновників чи співпраця Іраном. За його словами, країна-агресор має усвідомити реальність і мовчки чекати фіналу.

Також він повідомляв, що визнання Росії державою-спонсором тероризму вже суттєво впливає на її зовнішню політику, зокрема, в економічній сфері.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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