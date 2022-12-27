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Подоляк - росіянам: погрози, мобілізація та Іран не допоможуть, мовчки чекайте на фінал

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Київ, Вівторок 27 грудня 2022 12:10
Подоляк - росіянам: погрози, мобілізація та Іран не допоможуть, мовчки чекайте на фінал Фото: радник голови ОП Михайло Подоляк (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Росії у війні проти України не допоможе мобілізація, погрози чиновників чи співпраця Іраном. Країна-агресор має усвідомити реальність і мовчки чекати фіналу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Ані тотальна мобілізація, ані панічні пошуки снарядів, ані таємні контракти з Іраном, ані лавровські погрози не допоможуть… Росії слід усвідомити реальність. Україна до кінця проведе демілітаризацію РФ, вишпурне окупантів з усіх окупованих територій. Мовчки чекайте на фінал…", - написав Подоляк.

Як відомо, російському диктатору Володимиру Путіну представили план щодо збільшення армії РФ приблизно на 30% - до 1,5 млн осіб. Втім, у британській розвідці звертають увагу, коли і як росіяни зможуть цього досягти невідомо.

Також ми писали про те, що Москва сподівається на збільшення військової підтримки від Ірану, який передає їй свої дрони, а згодом стало відомо, що в перспективі можуть бути й ракети.

Втім, як вважають експерти, Тегеран може сумніватися в передачі балістичних ракет Москві, оскільки не бажає стати повним ізгоєм на ринку після чергових санкцій Заходу.

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