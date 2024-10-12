Більше атак, ніж на Покровському. Окупанти активізувались на Куп'янському напрямку

"Противник активізувався на Куп’янському напрямку, за добу відбулось 23 атаки загарбників", - пишуть військові.

Сили оборони відбивали штурмові дії неподалік Петропавлівки, Степової Новоселівки, Колісниківки, Лозової, Кучерівки, Синьківки, Кругляківки, Новоосинового, Вишневого та Піщаного.

"Найбільша кількість атак була відбита Силами оборони на Курахівському напрямку, всього зупинено 32 атаки ворога. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Костянтинівка, Катеринівка та Водяне", - йдеться у повідомленні.

Окрім цього, ворог атакував в районах Новоселидівки, Максимільянівки, Ізмайлівки, Гірника, Зоряного, Курахового, Желанного Другого, Цукуриного, Курахівки, Антонівки.

Ситуація на інших напрямках

На Харківському напрямку ворог один раз безуспішно намагався штурмувати поблизу населеного пункту Тихе.

На Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз. Намагався вклинитися в оборону поблизу Греківки, Новомихайлівки, Тернів, Зарічного, Макіївки, Новосадового, Невського, Білогорівки та Катеринівки.

На Сіверському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Краматорському напрямку окупанти безуспішно атакували вісім разів у районах Калинівки, Часового Яру, Іванівського та Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 15 атак неподалік Неліпівки, Торецька та Щербинівки. Більшість з них ЗСУ відбивали в районі Торецька.

На Покровському напрямку українські воїни зупинили 20 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Крутий Яр, Миролюбівка, Мирноград, Лисівка, Селидове. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Селидового та Лисівки.

На Времівському напрямку ворог посилив тиск та здійснив 15 штурмів позицій в районах населених пунктів Богоявленка, Золота Нива, Рівнопіль, Новоукраїнське, Новодарівка, Левадне та Ольгівське. Противник активно задіював для ударів на напрямку бомбардувальну та штурмову авіацію.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках російські загарбники штурмових дій не проводили.

Триває операція в Курській області. Авіація ворога продовжує бити по своїх селах та містах. За минулу добу російські літаки завдали 18 авіударів 23-ма КАБами по власній території.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.