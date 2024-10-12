Больше атак, чем на Покровском. Оккупанты активизировались на Купянском направлении

"Противник активизировался на Купянском направлении, за сутки произошло 23 атаки захватчиков", - пишут военные.

Силы обороны отражали штурмовые действия недалеко от Петропавловки, Степной Новоселовки, Колесниковки, Лозовой, Кучеровки, Синьковки, Кругляковки, Новоосинового, Вишневого и Песчаного.

"Наибольшее количество атак было отбито Силами обороны на Кураховском направлении, всего остановлено 32 атаки врага. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Константиновка, Екатериновка и Водяное", - говорится в сообщении.

Кроме этого, враг атаковал в районах Новоселидовки, Максимильяновки, Измайловки, Горняка, Звездного, Курахово, Желанного Второго, Цукуриного, Кураховки, Антоновки.

Ситуация на других направлениях

На Харьковском направлении враг единожды безуспешно пытался штурмовать вблизи населенного пункта Тихое.

На Лиманском направлении враг атаковал 21 раз. Пытался вклиниться в оборону вблизи Грековки, Новомихайловки, Тернов, Заречного, Макеевки, Новосадового, Невского, Белогоровки и Екатериновки.

На Северском направлении враг наступательных действий не производил.

На Краматорском направлении оккупанты безуспешно атаковали восемь раз в районах Калиновки, Часового Яра, Ивановского и Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 15 атак неподалеку от Нелиповки, Торецка и Щербиновки. Большинство из них ВСУ отбивали в районе Торецка.

На Покровском направлении украинские воины остановили 20 штурмовых и наступательных действий агрессора в направлении населенных пунктов Крутой Яр, Миролюбовка, Мирноград, Лисовка, Селидово. Наибольшая концентрация вражеских атак была близ Селидово и Лисовки.

На Времевском направлении враг усилил давление и 15 штурмов позиций в районах населенных пунктов Богоявленка, Золотая Нива, Ровнополь, Новоукраинское, Новодаровка, Левадное и Ольговское. Противник активно задействовал для ударов по направлению бомбардировочную и штурмовую авиацию.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях российские захватчики штурмовых действий не проводили.

Продолжается операция в Курской области. Авиация врага продолжает бить по своим селам и городам. За минувшие сутки российские самолеты нанесли 18 авиударов 23 КАБами по собственной территории.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории России активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.