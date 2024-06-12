Більше 900 окупантів і 46 артсистем: Генштаб оновив втрати армії РФ

Втрати Росії у війні в Україні за добу з 11 на 12 червня склали 980 окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення агресор втратив понад 521 830 військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.06.24 орієнтовно склали:
Інститут вивчення війни повідомляє, що Сили оборони України відновили втрачені позиції у напрямку Липців на півночі Харківської області, де Росія намагалася розвинути новий широкомасштабний наступ.
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