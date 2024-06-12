Более 900 окупантов и 46 артсистем: Генштаб обновил потери армии РФ

Потери России в войне в Украине за сутки с 11 на 12 июня составили 980 окупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения агрессор потерял более 521 830 военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.06.24 ориентировочно составили:
Институт изучения войны сообщает, что Силы обороны Украины восстановили утраченные позиции по направлению к Липцам на севере Харьковской области, где Россия пыталась развить новое широкомасштабное наступление.
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