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Более 900 окупантов и 46 артсистем: Генштаб обновил потери армии РФ

Иллюстративное фото (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Вадим Ребрина

Потери России в войне в Украине за сутки с 11 на 12 июня составили 980 окупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения агрессор потерял более 521 830 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.06.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – 521830 (+980) человек ликвидировано;
  • танков – 7911 (+9) ед;
  • боевых бронированных машин – 15187 (+11) ед.;
  • артиллерийских систем – 13736 (+46) ед.;
  • РСЗО – 1099 (+0) ед.;
  • средства ПВО -844 (+2) ед;
  • самолетов – 359 (0) ед;
  • вертолетов - 326 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 844 (+2) ед.;
  • крылатых ракет – 2280 (+2) ед.;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок – 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 18736 (+60) ед;
  • специальной техники – 2290 (+2) ед.

Институт изучения войны сообщает, что Силы обороны Украины восстановили утраченные позиции по направлению к Липцам на севере Харьковской области, где Россия пыталась развить новое широкомасштабное наступление.

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Война в Украине