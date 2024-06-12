Более 900 окупантов и 46 артсистем: Генштаб обновил потери армии РФ

Потери России в войне в Украине за сутки с 11 на 12 июня составили 980 окупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения агрессор потерял более 521 830 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.06.24 ориентировочно составили: личного состава – 521830 (+980) человек ликвидировано;

танков – 7911 (+9) ед;

боевых бронированных машин – 15187 (+11) ед.;

артиллерийских систем – 13736 (+46) ед.;

РСЗО – 1099 (+0) ед.;

средства ПВО -844 (+2) ед;

самолетов – 359 (0) ед;

вертолетов - 326 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 844 (+2) ед.;

крылатых ракет – 2280 (+2) ед.;

кораблей/катеров - 28 ед;

подводных лодок – 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн – 18736 (+60) ед;

специальной техники – 2290 (+2) ед.