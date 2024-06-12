ua en ru
Ср, 12 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Более 900 окупантов и 46 артсистем: Генштаб обновил потери армии РФ

Среда 12 июня 2024 07:24
UA EN RU
Более 900 окупантов и 46 артсистем: Генштаб обновил потери армии РФ Иллюстративное фото (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Вадим Ребрина

Потери России в войне в Украине за сутки с 11 на 12 июня составили 980 окупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения агрессор потерял более 521 830 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.06.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – 521830 (+980) человек ликвидировано;
  • танков – 7911 (+9) ед;
  • боевых бронированных машин – 15187 (+11) ед.;
  • артиллерийских систем – 13736 (+46) ед.;
  • РСЗО – 1099 (+0) ед.;
  • средства ПВО -844 (+2) ед;
  • самолетов – 359 (0) ед;
  • вертолетов - 326 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 844 (+2) ед.;
  • крылатых ракет – 2280 (+2) ед.;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок – 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 18736 (+60) ед;
  • специальной техники – 2290 (+2) ед.

Более 900 окупантов и 46 артсистем: Генштаб обновил потери армии РФ

Институт изучения войны сообщает, что Силы обороны Украины восстановили утраченные позиции по направлению к Липцам на севере Харьковской области, где Россия пыталась развить новое широкомасштабное наступление.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Часть F-16 будет базироваться не в Украине: почему и как это будет на практике
Часть F-16 будет базироваться не в Украине: почему и как это будет на практике
DAILY
Разведчик ГУР из "Кабул-9": Мы достаем туда, где враг даже не ждет
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина Разведчик ГУР из "Кабул-9": Мы достаем туда, где враг даже не ждет