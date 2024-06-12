Более 900 окупантов и 46 артсистем: Генштаб обновил потери армии РФ
Иллюстративное фото (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Потери России в войне в Украине за сутки с 11 на 12 июня составили 980 окупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения агрессор потерял более 521 830 военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.06.24 ориентировочно составили:
- личного состава – 521830 (+980) человек ликвидировано;
- танков – 7911 (+9) ед;
- боевых бронированных машин – 15187 (+11) ед.;
- артиллерийских систем – 13736 (+46) ед.;
- РСЗО – 1099 (+0) ед.;
- средства ПВО -844 (+2) ед;
- самолетов – 359 (0) ед;
- вертолетов - 326 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 844 (+2) ед.;
- крылатых ракет – 2280 (+2) ед.;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок – 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн – 18736 (+60) ед;
- специальной техники – 2290 (+2) ед.
Институт изучения войны сообщает, что Силы обороны Украины восстановили утраченные позиции по направлению к Липцам на севере Харьковской области, где Россия пыталась развить новое широкомасштабное наступление.
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