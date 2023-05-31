Більше 800 вогневих завдань. ЗСУ доповіли про успіхи на Таврійському напрямку

Протягом доби наші воїни знищили й пошкодили понад 10 одиниць озброєння і військової техніки, серед яких:

БТР;

3 одиниці мінометів 120-мм;

один міномет 82 мм;

протитанкова гармата МТ-12 "Рапіра";

самохідна гаубиця 2С19 "Мста - С".

"Також було знищено 2 склади з боєприпасами ворога", - додав Тарнавський

Втрати Росії у війні проти України

Згідно з останніми даними, станом на ранок 31 травня, Російська Федерація втратила близько 207 910 військових. Зокрема минулої доби наші воїни ліквідували ще майже 470 російських солдатів.

Як пише Global Firepower, російські втрати у війні є найбільшими з часів Другої світової війни й вже перевищили чисельно військо, як у 16 армій країн НАТО.