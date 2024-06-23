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Більше 8 тисяч окупантів та майже 200 дронів. Втрати РФ за тиждень

Фото: Росія з 16 по 23 червня втратила в Україні понад 8 тисяч військових (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Росія втратила за тиждень, з 16 по 23 червня, у війні в Україні 8050 окупантів. Також ЗСУ вдалося збити майже 200 дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Сухопутних військ Олександра Павлюка в Telegram.

Загальні бойові втрати противника на 16-23.06 орієнтовно склали:

  • особового складу 8050 осіб ліквідовано,
  • танків - 63 од.,
  • бойових броньованих машин - 129 од.,
  • артилерійських систем - 282 од.,
  • РСЗВ - 4 од.,
  • засобів ППО - 10 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 196,
  • крилатих ракет - 25,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 281 од,
  • спеціальної техніки - 52.

Втрати РФ в Україні

Втрати Росії у війні в Україні за добу з 22 на 23 червня, становили 1270 окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення, агресор втратив близько 534 360 солдатів. Крім того, за добу ЗСУ знищили 15 бойових броньованих машин і 61 артилерійську систему.

Додамо, що за тиждень, з 10 по 16 червня, Росія втратила у війні в Україні 7750 окупантів. Також ЗСУ вдалося "приземлити" два літаки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Війна в Україні