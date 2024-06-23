Более 8 тысяч оккупантов и почти 200 дронов. Потери РФ за неделю

Потери РФ в Украине

Потери России в войне в Украине за сутки с 22 на 23 июня составили 1270 оккупантов. В общей сложности с начала полномасштабного вторжения, агрессор потерял около 534 360 солдат. Кроме того, в сутки ВСУ уничтожили 15 боевых бронированных машин и 61 артиллерийскую систему.

Добавим, что за неделю, с 10 по 16 июня, Россия потеряла в войне в Украине 7750 оккупантов. Также ВСУ удалось "приземлить" два самолета.

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