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Более 8 тысяч оккупантов и почти 200 дронов. Потери РФ за неделю

Фото: Россия с 16 по 23 июня потеряла в Украине больше 8 тысяч военных (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Россия потеряла за неделю, с 16 по 23 июня, в войне в Украине 8050 оккупантов. Также ВСУ удалось сбить почти 200 дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Сухопутными войсками Александра Павлюка в Telegram.

Общие боевые потери противника на 16-23.06 ориентировочно составили:

  • личного состава 8050 человек ликвидировано,
  • танков - 63 ед,
  • боевых бронированных машин - 129 ед,
  • артиллерийских систем - 282 ед,
  • РСЗО - 4 ед,
  • средств ПВО - 10 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 196,
  • крылатых ракет – 25,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 281 ед,
  • специальной техники - 52.

Потери РФ в Украине

Потери РФ в Украине

Потери России в войне в Украине за сутки с 22 на 23 июня составили 1270 оккупантов. В общей сложности с начала полномасштабного вторжения, агрессор потерял около 534 360 солдат. Кроме того, в сутки ВСУ уничтожили 15 боевых бронированных машин и 61 артиллерийскую систему.

Добавим, что за неделю, с 10 по 16 июня, Россия потеряла в войне в Украине 7750 оккупантов. Также ВСУ удалось "приземлить" два самолета.

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Война в Украине