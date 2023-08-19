Более 60 обстрелов. В Херсонской области в течение суток десять пострадавших

За прошедшие сутки, 18 августа, российские оккупанты совершили против Херсонской области 63 обстрела. В результате ударов пострадали десять человек, также есть погибший.

Об этом рассказал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал .

В течение суток россияне совершили 63 обстрела, в том числе:

выпустили 355 снарядов из минометов, артиллерии, танков, "Градов" и БпЛА;

выпустили 15 снарядов по Херсону

Под огонь попали:

жилые квартиры населённых пунктов области;

магазин и территория предприятия в Херсоне;

объект критической инфраструктуры и здание церкви в Херсонском районе;

магазин в Бериславском районе.

"Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 10 - получили ранения, из них - 1 ребенок", - добавляет Прокудин.

Ситуация в Херсонской области

После деоккупации правого берега Днепра в Херсонской области россияне почти ежедневно обстреливают регион, в частности, Херсон. Для этого они используют тяжелое вооружение и авиацию.

Например, вчера, 18 августа, россияне сбросили с дрона взрывчатку на территорию региона в городе Берислав, в результате чего два человека получили ранения. Оба гражданских получили ранения ног.