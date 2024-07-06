Больше 50 обменов. Зеленский рассказал, сколько украинцев уже вернули из плена (видео)

Украине уже удалось провести более полусотни обменов. Вернулись из плена 3310 украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Владимира Зеленского.

"53 обмена. 3310 наших людей, которые уже дома, в Украине, рядом со своими родными", - рассказал он.

По словам президента, работа в этом направлении продолжается.

"Продолжаем искать пути, чтобы освободить из российского плена каждого и каждую – всех наших военных и гражданских, взрослых и детей", - отметил Зеленский.