Більше 400 окупантів та гвинтокрил: нові дані про втрати Росії в Україні

За даними на ранок четверга, 12 січня, українські військові ліквідували за добу 430 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 113 390 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ .

Як повідомлялось, ЗСУ продовжують знищувати російських окупантів. Наші захисники 11 січня успішно відбили атаки ворога у Луганській та Донецькій областях.

За даними британської розвідки, російських десантників, які відступили від Херсона у листопаді, перекинули на Донбас. Їх використовують у боях під Соледаром та в районі Кремінної.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.