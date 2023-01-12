Более 400 оккупантов и вертолет: новые данные о потерях России в Украине

По данным на утро четверга, 12 января, украинские военные ликвидировали за сутки 430 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 113 390 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ

Как сообщалось, ВСУ продолжают уничтожать российских оккупантов. Наши защитники 11 января успешно отразили атаки врага в Луганской и Донецкой областях.

По данным британской разведки, отступивших от Херсона в ноябре российских десантников перебросили на Донбасс. Их используют в боях под Соледаром и в районе Кременной.

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