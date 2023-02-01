Більше 30% шкіл працюють тільки в онлайн-форматі, - Шкарлет

З міркувань безпеки в Україні близько 4500 шкіл здійснюють навчання тільки в онлайн-форматі.
Про це заявив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, передає РБК-Україна з посиланням на телемарафон.
"На сьогодні освітній процес відбувається в 12 926 школах, з них 8 563 школи працюють в очному або змішаному форматі. Тобто це майже 70%. Інші - це 4 463 школи - працюють виключно в онлайн-форматі", - заявив він.
За словами Шкарлета, формат навчання залежить від безпекової ситуації в регіоні та наявності в школах бомбосховищ та укриттів.
Нагадаємо, що більшість школярів, котрі виїхали за межі країни з початку вторгнення Росії, поєднують своє навчання в місцевих школах із навчанням в українських закладах освіти. З 24 лютого закордоном знаходились майже 700 тисяч дітей.
Раніше в МОН повідомили, що станом на 12 грудня більше 60% об’єктів закладів освіти мають укриття і можуть працювати в очній формі.
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