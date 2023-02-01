Більше 30% шкіл працюють тільки в онлайн-форматі, - Шкарлет

З міркувань безпеки в Україні близько 4500 шкіл здійснюють навчання тільки в онлайн-форматі.

Про це заявив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, передає РБК-Україна з посиланням на телемарафон.

"На сьогодні освітній процес відбувається в 12 926 школах, з них 8 563 школи працюють в очному або змішаному форматі. Тобто це майже 70%. Інші - це 4 463 школи - працюють виключно в онлайн-форматі", - заявив він. За словами Шкарлета, формат навчання залежить від безпекової ситуації в регіоні та наявності в школах бомбосховищ та укриттів.