Более 30% школ работают только в онлайн-формате, - Шкарлетт

По соображениям безопасности, в Украине около 4500 школ осуществляют обучение только в онлайн-формате.

Об этом заявил министр образования и науки Сергей Шкарлетт, передает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.

"На сегодняшний день образовательный процесс происходит в 12 926 школах, из них 8 563 школы работают в очном или смешанном формате. То есть это почти 70%. Другие - это 4 463 школы - работают исключительно в онлайн-формате", - заявил он. По словам Шкарлета, формат обучения зависит от ситуации в регионе и наличия в школах бомбоубежищ и укрытий.