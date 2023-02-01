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Более 30% школ работают только в онлайн-формате, - Шкарлетт

Фото: 30% украинских школ работают в онлайн-формате (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

По соображениям безопасности, в Украине около 4500 школ осуществляют обучение только в онлайн-формате.

Об этом заявил министр образования и науки Сергей Шкарлетт, передает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.

"На сегодняшний день образовательный процесс происходит в 12 926 школах, из них 8 563 школы работают в очном или смешанном формате. То есть это почти 70%. Другие - это 4 463 школы - работают исключительно в онлайн-формате", - заявил он.

По словам Шкарлета, формат обучения зависит от ситуации в регионе и наличия в школах бомбоубежищ и укрытий.

Напомним, что большинство школьников, выехавших за пределы страны с начала вторжения России, объединяют свое обучение в местных школах с обучением в украинских учебных заведениях. С 24 февраля за границей находились почти 700 тысяч детей.

Ранее в МОН сообщили, что по состоянию на 12 декабря более 60% объектов учебных заведений имеют укрытие и могут работать в очной форме.

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