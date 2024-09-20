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Більше 30 ББМ і артсистем, 20 танків і 1340 окупантів: Генштаб оновив втрати РФ у війні

Автор: Вадим Ребрина

Протягом минулої доби, 19 вересня, Росія втратила ще 1340 військових. Також знищено 20 російських танків, 39 бойових броньованих машин і 35 артилерійських систем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Від початку повномасштабного вторгнення, станом на 20 вересня, втрати Росії складають:

  • особового складу - близько 639480 (+1340) осіб;
  • танків - 8725 (+20) од.;
  • бойових броньованих машин - 17132 (+39) од.;
  • артилерійських систем - 18212 (+35);
  • РСЗВ - 1189 од.;
  • засоби ППО - 949 (+2) од.;
  • літаків - 369 (+0) од.;
  • гелікоптерів - 328 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 15469 (+52) од.;
  • крилаті ракети - 2593 (+1) од.;
  • кораблі /катери - 28 (+0) од.;
  • підводні човни - 1 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 24898 (+59) од.;
  • спеціальна техніка - 3115 (+6).

Згідно з останнім зведенням Генштабу, на фронті від початку доби, 19 вересня, станом на 22:00 відбулося 163 бойових зіткнення. Найгарячіше було на Курахівському напрямку.

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Війна Росії проти України