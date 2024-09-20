Більше 30 ББМ і артсистем, 20 танків і 1340 окупантів: Генштаб оновив втрати РФ у війні

Згідно з останнім зведенням Генштабу, на фронті від початку доби, 19 вересня, станом на 22:00 відбулося 163 бойових зіткнення. Найгарячіше було на Курахівському напрямку.

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