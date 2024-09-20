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Более 30 ББМ и артсистем, 20 танков и 1340 оккупантов: Генштаб обновил потери РФ в войне

Автор: Вадим Ребрина

За прошедшие сутки, 19 сентября, Россия потеряла еще 1340 военных. Также уничтожены 20 российских танков, 39 боевых бронированных машин и 35 артиллерийских систем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

С начала полномасштабного вторжения, по состоянию на 20 сентября, потери России составляют:

  • личного состава – около 639480 (+1340) человек;
  • танков – 8725 (+20) ед;
  • боевых бронированных машин – 17132 (+39) ед.;
  • артиллерийских систем – 18212 (+35);
  • РСЗО – 1189 ед.;
  • средства ПВО – 949 (+2) ед.;
  • самолетов – 369 (+0) ед;
  • вертолетов - 328 (+0) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 15469 (+52) ед;
  • крылатые ракеты – 2593 (+1) ед.;
  • корабли /катера - 28 (+0) ед;
  • подлодки - 1 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 24898 (+59) ед;
  • специальная техника – 3115 (+6).

Согласно последней сводке Генштаба, на фронте с начала суток, 19 сентября, по состоянию на 22:00 произошло 163 боевых столкновения. Горячее всего было на Кураховском направлении.

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Война России против Украины