Более 30 ББМ и артсистем, 20 танков и 1340 оккупантов: Генштаб обновил потери РФ в войне

Согласно последней сводке Генштаба, на фронте с начала суток, 19 сентября, по состоянию на 22:00 произошло 163 боевых столкновения. Горячее всего было на Кураховском направлении.

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