Більше 30 ББМ і артсистем, 20 танків і 1340 окупантів: Генштаб оновив втрати РФ у війні

Протягом минулої доби, 19 вересня, Росія втратила ще 1340 військових. Також знищено 20 російських танків, 39 бойових броньованих машин і 35 артилерійських систем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ .

Від початку повномасштабного вторгнення, станом на 20 вересня, втрати Росії складають:

Згідно з останнім зведенням Генштабу, на фронті від початку доби, 19 вересня, станом на 22:00 відбулося 163 бойових зіткнення. Найгарячіше було на Курахівському напрямку.

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